Hapšenja i istraga

TUKAO, PA UGURAO U KOLA: U Novom Sadu uhapšeni muškarci iz Mionice i Iriga, osumnjičeni za otmicu

Ljiljana Preradović

18. 08. 2026. u 12:47

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, brzim operativnim radom, rasvetlili su otmicu i uhapsili D. E. (42) iz Mionice i J. V. (43) iz Iriga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

ТУКАО, ПА УГУРАО У КОЛА: У Новом Саду ухапшени мушкарци из Мионице и Ирига, осумњичени за отмицу

Foto: Depositphotos/pryzmat

Sumnja se da je D. E. juče, oko 22.10 časova, u Petrovaradinu, u prisustvu J. V. zadao više udaraca rukama i nogama tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Novog Sada, zahtevajući od njega da mu isplati novac i dugovanja.

Nakon toga, D. E. je, kako se sumnja, tridesetdevetogodišnjaka ugurao u vozilo, nakon čega su se zajedno sa J. V. udaljili u pravcu petlje Mišeluk. Policija je ubrzo pronašla osumnjičene i vozilo.

Tridesetdevetogodišnji muškarac zbrinut je u Urgentnom centru gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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