Hapšenja i istraga

PIJAN SEKIROM NASRNUO NA ŽENU: Uhapšen nasilni muž iz Ugrinovaca

Jelisaveta Ljutić

17. 08. 2026. u 21:41

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U beogradskom naselju Ugrinovci u nedelju je došlo do teškog porodičnog nasilja, kada je R. K. (38) fizički napao svoju suprugu A. K. (32), a potom joj pretio sekirom.

ПИЈАН СЕКИРОМ НАСРНУО НА ЖЕНУ: Ухапшен насилни муж из Угриноваца

Foto: Depositphotos/pryzmat

Prema nezvaničnim informacijama, do incidenta je došlo u porodičnoj kući nakon verbalne rasprave. R. K., koji je bio u vidno alkoholisanom stanju, nasrnuo je na suprugu i zadao joj više udaraca pesnicama po glavi i telu.

Kada je na poziv prestrašene žene na lice mesta stigla policijska patrola, ugledavši je, osumnjičeni je uzeo sekiru i krenuo ka supruzi, otvoreno preteći da će je ubiti.

Brzom i prisebnom reakcijom pripadnika MUP-a, nasilnik je razoružan i savladan pre nego što je došlo do tragičnih posledica.

R.K. je uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje.

Istragu o ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

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