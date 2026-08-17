PIJAN SEKIROM NASRNUO NA ŽENU: Uhapšen nasilni muž iz Ugrinovaca
U beogradskom naselju Ugrinovci u nedelju je došlo do teškog porodičnog nasilja, kada je R. K. (38) fizički napao svoju suprugu A. K. (32), a potom joj pretio sekirom.
Prema nezvaničnim informacijama, do incidenta je došlo u porodičnoj kući nakon verbalne rasprave. R. K., koji je bio u vidno alkoholisanom stanju, nasrnuo je na suprugu i zadao joj više udaraca pesnicama po glavi i telu.
Kada je na poziv prestrašene žene na lice mesta stigla policijska patrola, ugledavši je, osumnjičeni je uzeo sekiru i krenuo ka supruzi, otvoreno preteći da će je ubiti.
Brzom i prisebnom reakcijom pripadnika MUP-a, nasilnik je razoružan i savladan pre nego što je došlo do tragičnih posledica.
R.K. je uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje.
Istragu o ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
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