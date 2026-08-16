TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR ZA ANĐELU: Osumnjičena za trgovinu narkoticima
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana je Anđela S. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je 14. avgusta 2026. godine na dve lokacije Rakovici neovlašćeno, radi prodaje držala ukupno 692.25 grama opojne droge marihuana, koja je bila upakovana u 479 paketića.
Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenoj odredi pritvor da ne bi ponovila krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Naredbom o sprovođenju istrage Anđeli S. na teret se stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Osumnjičena je 14. avgusta kod SC „Rakovica“, zaustavljena u vozilu kojim je upravljala, pa je u platnenoj torbi koju je nosila sa sobom, kako se sumnja, neovlašćeno držala opojnu drogu kanabis koja se nalazila raspoređena u 230 zip plastičnih kesica.
Takođe, u stanu u kojem neprijavljeno boravi na različitim mestima u kuhinji neovlašćeno je, kako se sumnja, držala još 249 zip plastičnih kesica u kojima se nalazila opojna droga kanabis.
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