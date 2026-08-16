"SKIDALE CRNU MAGIJU", ZA 600.000 DINARA! Uhapšene majka sa ćerka od 12 godina
DVE Beograđanke, majka i ćerka, zbog "usluge" skidanja crne magije uhapšene su prekjuče u Beogradu!
One su prevarom zaradile pet hiljada evra. Policija u Beogradu u petak je uhapsila N. L. (40) i priveli su njenu ćerku, dete A. A. (12) zbog toga što su oštećenu T. M. (40) prevarile i dovele u zabludu, obećavajući da će joj skinuti crnu magiju i za tu uslugu su joj uzele 600.000 dinara, piše Telegraf.rs.
Policija je protiv N. L, kako saznajemo, podnela krivičnu prijavu za krivično delo prevare, dok je od deteta, uz prisustvo Centra za socijalni rad, uzeta službena beleška.
Istragu o ovom slučaju vodi Prvo ojt u Beogradu.
(Telegraf.rs)
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