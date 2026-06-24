Hapšenja i istraga

JEZIVE PRETNJE VUČIĆU I NJEGOVOJ PORODICI: Uhapšen muškarac, pogledajte kakve je poruke upućivao (FOTO)

Novosti online

24. 06. 2026. u 16:21

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su V. R. (42) zbog sumnje da je preko društvenih mreža pretio predsedniku Srbije.

ЈЕЗИВЕ ПРЕТЊЕ ВУЧИЋУ И ЊЕГОВОЈ ПОРОДИЦИ: Ухапшен мушкарац, погледајте какве је поруке упућивао (ФОТО)

TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

On je osumnjičen za krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštio je MUP. Sumnja se da je on u prethodnom periodu putem jedne društvene mreže delio sadržaje u kojem je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici, članovima Vlade i policijskim službenicima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Pogledajte jezive pretnje:

Foto: Фото: МУП

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