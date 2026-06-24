JEZIVE PRETNJE VUČIĆU I NJEGOVOJ PORODICI: Uhapšen muškarac, pogledajte kakve je poruke upućivao (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su V. R. (42) zbog sumnje da je preko društvenih mreža pretio predsedniku Srbije.
On je osumnjičen za krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštio je MUP. Sumnja se da je on u prethodnom periodu putem jedne društvene mreže delio sadržaje u kojem je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici, članovima Vlade i policijskim službenicima.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Pogledajte jezive pretnje:
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