Hapšenja i istraga

UHAPŠEN I ZAMENIK KOMANDANTA INTERVENTNE JEDINICE 92: Sumnjiči se da je sa kolegama sprečio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa

В.Н.

11. 06. 2026. u 08:55

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PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je uhapšen i zamenik komandanta Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd M.J, za kojim se tragalo.

УХАПШЕН И ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ИНТЕРВЕНТНЕ ЈЕДИНИЦЕ 92: Сумњичи се да је са колегама спречио процесуирање Саше Вуковића Боскета

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Njemu su lisice na ruke stavljane zbog sumnje da je sa kolegama iz Interventne jedinice sprečio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. novembra prošle godine u lokalu "Steak and Wine Bar" u prisustvu brojnih gostiju zapucao nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem zvanim Runjo.

Četvorica njegovih kolega juče su uhapšena kao i direktor tog restorana, dok se Boske već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo, koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.

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