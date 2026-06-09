VESELIN MILIĆ OSLOBOĐEN SUMNJI ZA POMAGANJE UBICAMA BAJE: Tužilaštvo ga i dalje sumnjiči za neprijavljivanje ubistva

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja da je pomagao onima koji su ubili Aleksandra Nešovića Baju u restoranu na Senjaku, nakon izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

N.Skenderija

S druge strane i dalje se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i u tom delu tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji.

- U toku istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine u restoranu “27”, tužilaštvo je iz prikupljenih dokaza, utvrilo da nema dokaza koji ukazuju da je okrivljeni Milić izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog, koje mu se krivičnom prijavom stavlja na teret, kao i da činjenični opis radnji koji je dat u krivičnoj prijavi u vezi ovog krivičnog dela ne odgovara činjenicama utvrđenim tokom postupka.

- Na osnovu snimaka sa nadzornih kamera sa adrese prebivališta oštećenog Nešovića i osumnjičenog Veselina Milića, kao i kamera lokala “Coffee Dream”, zatim na osnovu baznih stanica i veštačenja telefona pripadnika obezbeđenja osumnjičenog i baznih stanica osumnjičenog, kao i analize iskaza ispitanih svedoka, odbrane osumnjičenog i drugih dokaza, nesporno i nedvosmisleno se utvrđuje da on nije bio, niti je mogao biti na mestu događaja u restoranu “27”, kada je, kako se osnovano sumnja došlo do izvršenja krivičnog dela teško ubistvo i drugih dela. Osumnjičeni nije prikrivanjem tragova nastalih izvršenjem tih krivičnih dela pomogao drugim okrivljenima u ovom postupku da uklone tragove njihovog izvršenja - navedeno je u saopštenju VJT.

U tužilaštvi navode da u pogledu krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca nastavlja se preduzimanje dokaznih radnji, jer je tokom do sada preduzetih dokaznih radnji utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je Veselin Milić imao saznanja o događaju u noći 12. maja 2026. godine u restoranu “27” i da je imao saznanja da je izvršeno krivično delo, te je kao službeno lice propustio da prijavi navedeno krivično delo za koje je saznao u obavljanju svoje službene dužnosti.

- Iz prikupljenih dokaza proizilaze osnovi sumnje da je Veselin Milić u noći između 12. i 13. maja telefonom od strane vlasnika restorana osumnjičenog Nenada L. obavešten o događaju u restoranu u kojem su se u tom trenutku nalazili i drugi gosti, te da po saznanju za učinjena krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, nije ih prijavio nadležnim organima, a bio je dužan da to učini. Tužilaštvo je preduzelo niz dokaznih radnji i naložilo odgovarajuća veštačenja u cilju utvrđivanja navedenih okolnosti, te će dalji tok postupka zavisiti od sadržnine dostavljenog dokaznog materijala - kažu u VJT.

Tužilaštvo će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o toku ovog krivičnog postupka.