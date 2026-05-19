TRUDNOJ SUPRUZI ODALI DETALJE "PREVARE", ŽENA POKUŠALA SAMOUBISTVO: Čačanin tužio beogradski hotel, a razlog je skandalozan

NESVAKIDAŠNjI sudski spor pokrenut je pred Osnovnim sudom u Čačku, gde je jedan meštanin (44) podneo tužbu protiv prestoničkog hotela čije je osoblje njegovoj supruzi poslalo kompletne podatke, video-snimke i fotografije o njegovom noćenju u apartmanu.

Ovaj nečuven potez zaposlenih doveo je do teške porodične drame, pošto je njegova trudna supruga, pod sumnjom da je reč o prevari, pokušala da izvrši samoubistvo.

Drama je počela početkom oktobra prošle godine kada je ovaj Čačanin sa prijateljem krenuo put Subotice kako bi dovezli kamion. Pošto mu je saputnik bio u pripitom stanju, odlučili su da prenoće u Beogradu i iznajme hotelski apartman.

- Otišli smo u taj hotel i tada je moj drug u društvo pozvao dve prijateljice. Oni su bili u jednoj, a ja sam prenoćio u drugoj, dnevnoj sobi tog apartmana. Sutradan, kada sam došao kući, krenuli su problemi - započinje priču ovaj Čačanin, koji je želeo da ostane anoniman.

On objašnjava da je primetio da mu je supruga ljuta, ali da tome nije pridavao veliki značaj, jer je zbog prirode posla često odsutan. Ubrzo je ponovo otišao na službeni put, ne sluteći da njegova žena u tom trenutku detaljno istražuje gde je proveo noć, a u čemu joj je svesrdno pomoglo osoblje hotela.

Ćalović: Nečuven čin - Čin zaposlenih u hotelu je nečuven. Tačno je da hotelsko osoblje može podatke o gostima dostavljati trećim licima, ali je Zakonom tačno navedeno u kojim situacijama je to dozvoljeno – na primer, na zahtev policije ili suda – što ovde nikako nije slučaj - kazao nam je poznati čačanski advokat Ivan Ćalović, pravni zastupnik oštećenog. Foto: V.Ilić Ćalović naglašava da postupak hotela, koji uključuje slanje privatnih video-snimaka, fotografija i detaljnih opisa kretanja gostiju, predstavlja direktan sukob sa Ustavom Republike Srbije, a potom i sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Zbog toga oštećeni Čačanin tereti hotel za krivično delo povreda prava ličnosti, te zahteva da mu se naknadi zbog pretrpljenih duševnih bolova, zbog povrede ugleda i časti milion dinara. Sudski postupak koji sledi trebalo bi da utvrdi i visinu odgovornosti hotela za izazivanje teških posledica po čitavu porodicu.

- Nakon nekoliko dana, kada sam se vratio s puta, suprugu sam pronašao u voćnjaku, oko 30 metara od kuće. Ležala je na travi sa prerezanim venama. Neposredno pre toga, ona je od hotela dobila sve detalje mog boravka: vreme kada sam se prijavio i odjavio, ko je sve u tom apartmanu boravio, sa sve fotografijama i snimcima s kamera hotelskog video-nadzora. Dostavili su joj i imena ženskih osoba koje je moj prijatelj pozvao, uz detaljan opis događaja o tome kome su one pravile društvo te noći. Bio sam van sebe - priča sagovornik.

Ova porodica inače živi u srećnom braku u kom imaju troje dece, a u momentu kada je pokušala sebi da oduzme život, supruga nije znala da je ponovo u drugom stanju.

- Sada čekamo četvrtu prinovu. Uspeo sam da joj dokažem istinu i da sa tim devojkama te noći apsolutno ništa nisam imao - kaže ovaj Čačanin, čija je porodica pukom srećom izbegla najgori scenario.

Slučaj je sada dobio sudski epilog pred Osnovnim sudom u Čačku. Međutim, odgovor hotela na tužbu šokirao je javnost. Druga strana, naime, tvrdi da je Čačanin samim ulaskom u hotelsku sobu dao pristanak za obradu podataka o ličnosti, jer je to definisano njihovim internim aktom. U tom dokumentu, kako navode iz hotela, stoji klauzula da osoblje podatke o gostima može dostavljati trećim licima.