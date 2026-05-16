JAKE POLICIJSKE SNAGE NA TERENU, POTPUNO BLOKIRAN CENTAR PUTINACA: U toku opsežna potraga u slučaju nestalog Aleksandra Nešovića
JAKE policijske snage raspoređene su u centru Putinaca, dok traje opsežna potraga u slučaju nestalog Aleksandra Nešovića kome se svaki trag izgubio 12. maja.
Centar naselja Putinci kod Rume danas je pod jakim policijskim obezbeđenjem nakon što su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Žandarmerije raspoređeni na više lokacija u okviru opsežne akcije i potrage u slučaju nestalog Aleksandra Nešovića.
Pojedine ulice su blokirane, prisutan je veliki broj policijskih vozila i u toku je potraga.
Pripadnici bezbednosnih snaga pretražuju više lokacija u i oko naselja, dok nadležni za sada nisu saopštili više detalja o samoj akciji.
- Tokom prepodneva primećeno je pojačano prisustvo uniformisanih pripadnika policije, kao i specijalnih timova koji učestvuju u potrazi - kažu očevici.
Istraga je u toku.
Aleksandar Nešović, zvani Baja, podsetimo, koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, podsetimo, nestao je 12. maja u Beogradu, nakon što je, otišao da se nađe s jednim poznanikom.
Narednog dana, policiji je njegova nevenčana supruga prijavila nestanak i otkrila da se sa Nešovićem poslednji put čula 12. maja oko 23 sata i da joj je tada rekao da se nalazi u restoranu. Posle tog poziva, telefon mu je, kako je navela, isključen.
- Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom četvrtka, kada je u kontejneru prekoputa lokala pronađen mobilni telefon "ajfon", nepoznatog vlasnika - navelo je Tužilaštvo.
Zbog njegovog nestanka, uhapšeno je 10 osoba, među kojima su i dvojica koji se sumnjiče za pokušaj teškog ubistva.
Inače, Nešović se našao i na meti plaćenih ubica pre oko četiri meseca. Policija je tada na Senjaku uhapsila državljanina Švedske i njegovu saučesnicu iz Južne Afrike, za koje se sumnja da su unajmljeni od pripadnika vračarskog klana.
(Kurir)
