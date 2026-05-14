Hapšenja i istraga

NAMAMLJEN U KLOPKU I UBIJEN? Nestao Aleksandar Nešović Baja koji je povezivan sa Dejanom Stojanovićem Kekom

Zagorka Knežević Uskoković

14. 05. 2026. u 19:17

ALEKSANDAR Nešović, zvani Baja, koji je svojevremeno povezivan sa "novobeogradskim klanom" i Dejanom Stojanovićem Kekom, nestao je bez traga.

On je poslednji put viđen na večeri u jednom poznatom prestoničkom restoranu na Senjaku i od tog trenutka je njegova sudbina nepoznata. Nešovićev nestanak prijavila je njegova supruga J.M.

- Ona se sa suprugom poslednji put čula 12.maja oko 23.sata, kada je boravio u jednom lokalu sa prijateljima, i posle je prestao da joj se javlja - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje sa UKP MUP Srbije vodi istragu o nestanku. - 13.maja je VJT, po prijavi nestanka, oko 21.30 časova, započeo sa uviđajem na navedenoj lokaciji. Pronađene su dve čaure, devet milimetara, kao i više tragova krvi, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom. Uviđaj je nastavljen i danas, a preko puta lokala, u kontejneru, pronađen je mobilni telefon "ajfon".

U toku današnjeg dana privedene su i dve osobe S.V. i M.S., pod sumnjom da su počinili krivična dela pokušaj teškog ubistva i nedozvoljeno držanje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Za Nešovićem se i dalje traga.

Zbog Nešovićevog nestanka podigla se velika prašina, kolaju razne priče...Kako saznajemo, policija pokušava da sklopi sve kockice dešavanja iz lokala u kom je poslednji put viđen ovaj Beograđanin, ali i događaja koji su usledili.

- Baja je krenuo na dogovoreni sastanak sa jednim muškarcem sa nadimkom Boske, sa kojim se zakačio i bio je u nekoj vrsti sukoba, a jedno vreme su bili jako bliski - objašnjava naš sagovornik blizak istrazi. - On je tamo otišao na poziv zajedničkog prijatelja, koji je, navodno, pokušao da ih izmiri. Šta se potom desilo, na toj večeri i posle nje, samo se nagađa. Policija pokušava da ispita sve aktere tog susreta u restoranu, ali i Nešovićeve prijatelje i članove porodice.

PREŽIVEO NAPAD U JANUARU

NA METI plaćenih ubica Aleksandar Nešović Baja našao se u januaru ove godine, kada je zločinac, kako se sumnja, maskiran u dostavljača hrane, pokušao da ga locira i usmrti. Reagovali su gosti i zaposleni, pa je mladić istrčao i tokom bekstva bacio u jedno žbunje oružje. On je ubrzo savladan, a policija je pronašla oružje, kao i devojku,koja je napadača dovezla motorom do restorana.

Sumnjalo se da je ona saučesnik i da je trebala posle izvršene likvidacije da ga odbaci do štek stana. Interesantno je da je muškarac imao švedsko državljanstvo, a devojka je bila državljanin Južnoafričke Republike.

- Nešović se osećao slobodno i bezbedno u tom trenutku, pa sa sobom nije poveo ni obezbeđenje, od kog se nije odvajao od januara ove godine kada je pokušana njegova likvidacija u, takođe, jednom restoranu na Senjaku - objašnjava naš sagovornik. - U ovom trenutku ceo grad ga traži, ali svi već sumnjaju da je namamljen u klopku i ubijen. Da li je baš tako, znaće se kada policija rasvetli nestanak.

- Jedino je sigurno da je Nešovića nema - navodi naš izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, sukob između Nešovića i Bosketa, čoveka sa kojim se sastao u restoranu na Senjaku traje već izvesno vreme. Navodno, do nesporazuma je došlo zbog nekih ljudi, ali i poslova, koji su bili na ivici zakona. Pominje se i izgradnja stanova, ali to su za sada samo nagađanja. Zajednički prijatelj je pokušao da ih izmiri i u uutorak uveče organizovao je susret. Policija ispituje šta se potom desilo.

Kako nezvanično saznajemo, muškarac sa kojim se u utorak uveče sastao Nešović, bivši je pripadnik MUP Srbije. On je, međutim, napustio službu u uplovio u građevinske vode.

DONELA PIŠTOLJ SA KOJIM JE PUCANO NA BAJU? Među uhapšenima zbog nestanka Aleksandra Nešovića i supruga bivšeg policajca
DONELA PIŠTOLJ SA KOJIM JE PUCANO NA BAJU? Među uhapšenima zbog nestanka Aleksandra Nešovića i supruga bivšeg policajca

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Aleksandar Nešović Baja, 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i D.V, suprugu osumnjičenog S.V.

14. 05. 2026. u 22:34

POLICIJSKA AKCIJA SE NASTAVLJA: Uhapšena i tri policajca koja se dovode u vezu sa nestankom Aleksandra Nešovića Baje
POLICIJSKA AKCIJA SE NASTAVLJA: Uhapšena i tri policajca koja se dovode u vezu sa nestankom Aleksandra Nešovića Baje

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i tri policijska službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u vezi sa prijavljenim nestankom Aleksandra Nešovića Baje (52) 12. maja 2026. godine. U pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47).

14. 05. 2026. u 21:58

