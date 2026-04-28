Ovde je ubijen muškarac (89): Otkriveni stravični detalji ubistva u Jurija Gagarina (Foto/Video)

OPSADNO stanje u Jurija Gagarina u bloku 62, policija blokirala kvart, traga se za ubicom!

Foto: D. Milovanović

Prema našim nezvaničnim saznanjima, osamdesetdevetogodišnji muškarac ubijen je s leđa tupim predmetom u glavu neposredno ispred svoje garaže u Ulici Jurija Gagarina.

Zločin se dogodio usred dana, a policiju je alarmirao jedan od stanara zgrade.

Foto: D. Milovanović

Žrtva je, navodno, udarena u trenutku kada se nalazila ispred garažnog mesta. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.

Foto: D. Milovanović

Policija ne dozvoljava pristup garažama, a traka je razvučena u dužini od nekoliko desetina metara.

Foto: D. Milovanović

Istraga je u toku, a identitet napadača se intenzivno utvrđuje.