Ovde je ubijen muškarac (89): Otkriveni stravični detalji ubistva u Jurija Gagarina (Foto/Video)
OPSADNO stanje u Jurija Gagarina u bloku 62, policija blokirala kvart, traga se za ubicom!
Prema našim nezvaničnim saznanjima, osamdesetdevetogodišnji muškarac ubijen je s leđa tupim predmetom u glavu neposredno ispred svoje garaže u Ulici Jurija Gagarina.
Zločin se dogodio usred dana, a policiju je alarmirao jedan od stanara zgrade.
Žrtva je, navodno, udarena u trenutku kada se nalazila ispred garažnog mesta. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.
Policija ne dozvoljava pristup garažama, a traka je razvučena u dužini od nekoliko desetina metara.
Istraga je u toku, a identitet napadača se intenzivno utvrđuje.
