Crnogorac uhapšen, pa se ispostavilo da je "krupna zverka": UKP u Beogradu razbila slovenačku ćeliju "vračarskog klana"
CRNOGORAC B.S. koji je uhapšen u Beogradu zbog faslifikovanja isprave je pripadnik slovenačke ćelije Vračarskog kriminalnog klana.
On je prema pisanju slovenačkih medija, sa braćom Blažom i Klemenom Kadivec osuđen na zatvorsku kaznu zbog ubistva Danijela Božića (35) i pokušaja ubistva Žarka Tešanovića u Sloveniji 2019 godine.
Motiv tog zločina je navodno odmazda zbog krađe kokaina vrednog 1.5 milion evra.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
B.S. na teritorije Srbije je boravio ilegalno.
Preporučujemo
Uhapšen maloletnik zbog silovanja: Lisice stavljene još jednoj osobi zbog ubistva
23. 04. 2026. u 17:06
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Milanović iznenadio sve: "Hrvatska nema neprijatelja - osim Srbije! EU se pretvara u ratni projekat"
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović poručio je da njegova zemlja nema neprijatelja osim Srbije, i upozorio da se Evropska unija sve više udaljava od mirovnog projekta i jača procese naoružavanja, uz ograničen uticaj manjih država.
24. 04. 2026. u 11:29
Komentari (0)