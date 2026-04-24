Hapšenja i istraga

Crnogorac uhapšen, pa se ispostavilo da je "krupna zverka": UKP u Beogradu razbila slovenačku ćeliju "vračarskog klana"

З.У.

24. 04. 2026. u 12:12

CRNOGORAC B.S. koji je uhapšen u Beogradu zbog faslifikovanja isprave je pripadnik slovenačke ćelije Vračarskog kriminalnog klana.

Црногорац ухапшен, па се испоставило да је крупна зверка: УКП у Београду разбила словеначку ћелију врачарског клана

On je prema pisanju slovenačkih medija, sa braćom Blažom i Klemenom Kadivec osuđen na zatvorsku kaznu zbog ubistva Danijela Božića (35) i pokušaja ubistva Žarka Tešanovića u Sloveniji 2019 godine.

Motiv tog zločina je navodno odmazda zbog krađe kokaina vrednog 1.5 milion evra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

B.S. na teritorije Srbije je boravio ilegalno.

Drugi pišu

Pročitajte više

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!
Fudbal

0 17

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 20:00

Noćas sam dobio poruku... Vojislav Šešelj saopštio zabrinjavajuću vest

"Noćas sam dobio poruku..." Vojislav Šešelj saopštio zabrinjavajuću vest