Hapšenja i istraga

Obezbeđenje kladionice upucano u nogu i udareno drškom pištolja: Saslušan osumnjičeni za četiri krivična dela

Slađana Matić

20. 04. 2026. u 15:33

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Miloš J. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je u subotu 18. aprila u jednoj kladionici na teritoriji opštine Zvezdara upotrebom pištolja izazvao opasnost za život i telo ljudi i teško povredio A. M, a lako povredio M. J.

Обезбеђење кладионице упуцано у ногу и ударено дршком пиштоља: Саслушан осумњичени за четири кривична дела

Foto: Freepik/ senivpetro

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage Milošu J. se na teret stavljaju krivična dela izazivanje opšte opasnosti, nanošenje teška telesne povrede, lake telesne povrede i nedozvoljeno nošenje oružja.

- Postoje osnovi sumnje da se Miloš J. 18. aprila vratio u kladionicu u kojoj je bio ranije istog dana, noseći sa sobom pištolj i municiju, pa je iz neposredne blizine repetirao pištolj i ispalio dva projektila u pravcu radnika obezbeđenja kladionice oštećenog A. M. pogodivši ga u levu nadkolenicu, usled čega je oštećeni zadobio tešku telesnu povredu. Nakon toga je drškom pištolja udario u predelu glave drugog radnika obezbeđenja oštećenog M. J. koji je zadobio laku telesnu povredu - navedeno je u saopštenju Višeg tužilaštva.

