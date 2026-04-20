NOVI SAD OŠTEĆEN ZA 3,8 MILIONA DINARA: Uhapšen osumnjičeni za zloupotrebu položaja
NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšen je D.G. zbog osnova sumnje da je počinio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Institut za društveni razvoj“, u kojem je osumnjičeni D.G. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju sedam projekata u ukupnom iznosu od 3.800.000 dinara.
- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu odigrale - precizira se u saopštenju novosadskog VJT. - Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 3.800.000 dinara.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu osumnjičenom D.G. određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
