Za 500 evra zapalio vozilo: Policija rasvetlila paljevinu kombija u Žablju i uhapsila dvojicu osumnjičenih

POLICIJA u Žablju uhapsila je D.D. (28) iz Srbobrana, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i M.G. (38) iz Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo podstrekavanje.

Intenzivnim operativnim radom, policija je rasvetlila paljevinu kombija jednog meštanina Žablja, u januaru ove godine, za koju je osumnjičen D. D. On se sumnjiči da je na podstrek M.G. i to za iznos od 500 evra zapalio vozilo.

D. D. je zadržan do 48 sati, a nakon saslušanja sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor, u trajanju do 30 dana.

M. G. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.