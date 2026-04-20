Hapšenja i istraga

Za 500 evra zapalio vozilo: Policija rasvetlila paljevinu kombija u Žablju i uhapsila dvojicu osumnjičenih

Ljiljana Preradović

20. 04. 2026. u 13:45

POLICIJA u Žablju uhapsila je D.D. (28) iz Srbobrana, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i M.G. (38) iz Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo podstrekavanje.

За 500 евра запалио возило: Полиција расветлила паљевину комбија у Жабљу и ухапсила двојицу осумњичених

Foto: Depositphotos/pryzmat

Intenzivnim operativnim radom, policija je rasvetlila paljevinu kombija jednog meštanina Žablja, u januaru ove godine, za koju je osumnjičen D. D. On se sumnjiči da je na podstrek M.G. i to za iznos od 500 evra zapalio vozilo.

D. D. je zadržan do 48 sati, a nakon saslušanja sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor, u trajanju do 30 dana.

M. G. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

