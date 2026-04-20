Za 500 evra zapalio vozilo: Policija rasvetlila paljevinu kombija u Žablju i uhapsila dvojicu osumnjičenih
POLICIJA u Žablju uhapsila je D.D. (28) iz Srbobrana, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i M.G. (38) iz Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo podstrekavanje.
Intenzivnim operativnim radom, policija je rasvetlila paljevinu kombija jednog meštanina Žablja, u januaru ove godine, za koju je osumnjičen D. D. On se sumnjiči da je na podstrek M.G. i to za iznos od 500 evra zapalio vozilo.
D. D. je zadržan do 48 sati, a nakon saslušanja sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor, u trajanju do 30 dana.
M. G. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
