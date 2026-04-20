U prtljažniku pištolj sa šest metaka u okviru: Policija u Bačkoj Palanci uhapsila dvojicu osumnjičenih za nelegalno oružje

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su R. P. (23) i L. K. (21) iz ove opštine, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Policija je, u petak, u prtljažniku vozila, u kojem su se nalazili osumnjičeni, pronašla pištolj sa šest metaka u okoviru.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni osnovnom javnom tužiocu u Bačkoj Palanci.

Nakon saslušanja, nadležni sudija odredio im je pritvor, u trajanju do 30 dana.