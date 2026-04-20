Hapšenja i istraga

U prtljažniku pištolj sa šest metaka u okviru: Policija u Bačkoj Palanci uhapsila dvojicu osumnjičenih za nelegalno oružje

Ljiljana Preradović

20. 04. 2026. u 13:19

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su R. P. (23) i L. K. (21) iz ove opštine, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Policija je, u petak, u prtljažniku vozila, u kojem su se nalazili osumnjičeni, pronašla pištolj sa šest metaka u okoviru.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni osnovnom javnom tužiocu u Bačkoj Palanci.

Nakon saslušanja, nadležni sudija odredio im je pritvor, u trajanju do 30 dana.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
Tenis

0 10

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 12:16

