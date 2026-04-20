Policijska akcija kod Vranja: Boranin uhvaćen sa 140 kilograma rezanog duvana i 150 boksova cigareta bez akciznih markica
Prilikom kontrole putničkog vozila „opel“, kojim je upravljao M.M. (35) iz Bora, pronađeno je 140 kilograma rezanog duvana i 150 boksova cigareta bez akciznih markica Republike Srbije i dokaza o poreklu, kako se sumnja, namenjenih daljoj prodaji čime je oštećen budžet Srbije za 1.509.895 dinara, saopštio je MUP Srbije.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Vranju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv M. M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Preporučujemo
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
