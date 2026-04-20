Hapšenja i istraga

Policijska akcija kod Vranja: Boranin uhvaćen sa 140 kilograma rezanog duvana i 150 boksova cigareta bez akciznih markica

Jelena Stojković

20. 04. 2026. u 13:12

Prilikom kontrole putničkog vozila „opel“, kojim je upravljao M.M. (35) iz Bora, pronađeno je 140 kilograma rezanog duvana i 150 boksova cigareta bez akciznih markica Republike Srbije i dokaza o poreklu, kako se sumnja, namenjenih daljoj prodaji čime je oštećen budžet Srbije za 1.509.895 dinara, saopštio je MUP Srbije.

Foto: MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Vranju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv M. M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču

Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču