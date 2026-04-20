Hapšenja i istraga

Osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja: Uhapšen zastupnik udruženja građana u Novom Sadu

T.J.

20. 04. 2026. u 12:32

PO NALOGU Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšen je D. G. zbog sumnje da je kao odgovorno lice u udruženju građana "Institut za društveni razvoj", zloupotrebom položaja oštetio budžet Grada Novog Sada za skoro četiri miliona dinara.

Осумњичен за злоупотребу службеног положаја: Ухапшен заступник удружења грађана у Новом Саду

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Osumnjičeni D. G. tereti se za krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, saopšteno je iz nadležnog tužilaštva. Prema navodima istrage, udruženju građana "Institut za društveni razvoj", u kojem je osumnjičeni imao svojstvo zastupnika, dodeljena su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada u iznosu od 3.800.000 dinara za realizaciju sedam projekata.

Međutim, kako se sumnja, planirane aktivnosti nisu realizovane, već je osumnjičeni podnosio davaocima sredstava neistinite izveštaje o utrošku novca, u kojima je prikazivao radnje i aktivnosti koje se u stvarnosti nisu dogodile. Na taj način, Gradu Novom Sadu pričinjena je imovinska šteta u iznosu od 3.800.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, u skladu sa zakonom, biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

(Tanjug)

