Osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja: Uhapšen zastupnik udruženja građana u Novom Sadu
PO NALOGU Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšen je D. G. zbog sumnje da je kao odgovorno lice u udruženju građana "Institut za društveni razvoj", zloupotrebom položaja oštetio budžet Grada Novog Sada za skoro četiri miliona dinara.
Osumnjičeni D. G. tereti se za krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, saopšteno je iz nadležnog tužilaštva. Prema navodima istrage, udruženju građana "Institut za društveni razvoj", u kojem je osumnjičeni imao svojstvo zastupnika, dodeljena su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada u iznosu od 3.800.000 dinara za realizaciju sedam projekata.
Međutim, kako se sumnja, planirane aktivnosti nisu realizovane, već je osumnjičeni podnosio davaocima sredstava neistinite izveštaje o utrošku novca, u kojima je prikazivao radnje i aktivnosti koje se u stvarnosti nisu dogodile. Na taj način, Gradu Novom Sadu pričinjena je imovinska šteta u iznosu od 3.800.000 dinara.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, u skladu sa zakonom, biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Đokićev terorista udara policajca u glavu
Preporučujemo
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
Komentari (0)