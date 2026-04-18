UKP, BIA i Uprava za tehniku sprečili likvidaciju u Beogradu: Uhapšeni "vračarci", zaplenjen snajper, eksploziv, automati...
U AKCIJI Uprave kriminalističke policije, Bezbednosno informativne agencije i Uprave za tehniku MUP Srbije noćas je u Beogradu uhapšen deo "vračarske" grupe i jedan od visokopozicioniranih pripadnika Aleksa Ž.
Tokom pretresa stanova i prostorija, koji oni koriste, pronađeno je nekoliko komada automatskog oružja, pištolji ali i snajper izuzetne preciznosti i daljine. Pored toga zaplenjen je i eksploziv razorne snage.
Sumnja se da je ova ekipa spremala likvidaciju i policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih detalja i identifikaciju potencijalne mete.
Policija se u Novom Sadu okrenula protiv građana: Novosađani izašli na ulice (FOTO)
18. 04. 2026. u 09:58
Nova drama u porodici Bulat: Marko u policiji, njegova supruga u bolnici
17. 04. 2026. u 11:44
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
