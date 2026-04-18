Hapšenja i istraga

UKP, BIA i Uprava za tehniku sprečili likvidaciju u Beogradu: Uhapšeni "vračarci", zaplenjen snajper, eksploziv, automati...

Zagorka Uskoković

18. 04. 2026. u 12:03

U AKCIJI Uprave kriminalističke policije, Bezbednosno informativne agencije i Uprave za tehniku MUP Srbije noćas je u Beogradu uhapšen deo "vračarske" grupe i jedan od visokopozicioniranih pripadnika Aleksa Ž.

Tokom pretresa stanova i prostorija, koji oni koriste, pronađeno je nekoliko komada automatskog oružja, pištolji ali i snajper izuzetne preciznosti i daljine. Pored toga zaplenjen je i eksploziv razorne snage. 

Sumnja se da je ova ekipa spremala likvidaciju i policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih detalja i identifikaciju potencijalne mete.

Izvesna samo nepravda: Još traje pokušaj dopisnika Novosti iz Loznice da naplati sudske troškove od napadača
SUDSKI izvršitelj, konačno je, prvi put, ali gotovo simbolično, popisao stvari u kući u kojoj živi bivši policajac Policijske uprave Beograd, koji je osuđen zbog toga što je Vladimiru Mitriću, dopisniku "Večernjih novosti" iz Loznice, 12. septembra 2005. godine, u ulazu zgrade u kojoj je živeo, naneo teške telesne povrede, i zašta je osuđen, pravosnažno, na godinu dana zatvora. Kaznu, ipak, nije morao do kraja da izdrži, jer je bio obuhvaćen abolicijom tadašnjeg predsednika Republike Srbije, a dopisniku "Novosti" i državi nije izmirio ni dinar za sudske troškove po osnovu četiri pravosnažne presude.

17. 04. 2026. u 21:40

Politika
Tenis
Fudbal
Melina DŽinović se sutra udaje: Ovo su detalji venčanja sa milionerom u Monaku - slavlje traje tri dana

Melina Džinović se sutra udaje: Ovo su detalji venčanja sa milionerom u Monaku - slavlje traje tri dana