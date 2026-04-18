UKP, BIA i Uprava za tehniku sprečili likvidaciju u Beogradu: Uhapšeni "vračarci", zaplenjen snajper, eksploziv, automati...

U AKCIJI Uprave kriminalističke policije, Bezbednosno informativne agencije i Uprave za tehniku MUP Srbije noćas je u Beogradu uhapšen deo "vračarske" grupe i jedan od visokopozicioniranih pripadnika Aleksa Ž.

Foto: MUP / screenshot

Tokom pretresa stanova i prostorija, koji oni koriste, pronađeno je nekoliko komada automatskog oružja, pištolji ali i snajper izuzetne preciznosti i daljine. Pored toga zaplenjen je i eksploziv razorne snage.

Sumnja se da je ova ekipa spremala likvidaciju i policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih detalja i identifikaciju potencijalne mete.