Podignuta optužnica za pokušaj ubistva u Pančevu: Optuženi stigao iz Aranđelovca, pa pucao u Jožefa

Više javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je danas optužnicu protiv okrivljenog L. M. (40) iz Aranđelovca zbog postojanja opravdane sumnje da je 7. 7. 2025. godine u 4.18 časova na ulazu kuće u Pančevu u Ulici Maksima Gorkog sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog Jozefa Bisaka (32).

FOTO:MUP

Optužnica je predata Višem sudu u Pančevu na odluku o potvrđivanju.

Kako se sumnja L. M. je iz vatrenog oružja, koje je nedozvoljeno nosio, ispalio više metaka u telo i jedan u glavu oštećenog, usled čega je Bisak zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Okrivljenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju za koje je propisana kazna zatvora od pet do petnaest godina, kao i krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja za koje je propisana kazna zatvora od dve do dvanaest godina.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljenom produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, da ga kazni po zakonu i obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka.

Bisak je posle upucavanja prevezen u bolnicu u Pančevu, a onda u Urgentni centar u Beogradu gde je operisan i spašen mu je život, ali je i dalje sve ovo vreme u izuzetno teškom stanju.

Za ovaj zločin prvo je bio uhapšen jedan državljanin BiH, ali je on posle nekoliko meseci pušten, jer je kao dokaz priložen snimak na kojem se vidi da je u to vreme kupovao nešto na jednoj trafici u Pančevu.