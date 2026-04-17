Hapšenja i istraga

Tukao čoveka letvom po glavi i telu: Pančevačko OJT podiglo optužnicu protiv N.R. (20), traži kaznu zatvora od 14 meseci

Jelisaveta Ljutić

17. 04. 2026. u 17:06

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je danas nadležnom sudu optužni predlog protiv N.R.(20) iz Jabuke, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Teška telesna povreda.

Тукао човека летвом по глави и телу: Панчевачко ОЈТ подигло оптужницу против Н.Р. (20), тражи казну затвора од 14 месеци

Foto: Freepik/ fabrikasimf

Iz Tužilaštva objašnjavaju:

- Okrivljenom se stavlja na teret da je 5.novembra 2024. godine, u mestu Jabuka, drvenom daskom brutalno i višestruko udarao M.K. (36) iz Jabuke, u predelu glave i tela. Nakon toga, N.R. je nastavio sa napadom i kad je  oštećeni pao na zemlju, usled čega mu je naneo teške telesne povrede u vidu preloma lakatne kosti i druge.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, a posebno način izvršenja krivičnog dela i posledice koje su nastupile po oštećenog, tužilaštvo je predložilo da sud N.R. osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva meseca.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stiže sezona Bika: Tri horoskopska znaka očekuju velike promene