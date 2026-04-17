Tukao čoveka letvom po glavi i telu: Pančevačko OJT podiglo optužnicu protiv N.R. (20), traži kaznu zatvora od 14 meseci

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je danas nadležnom sudu optužni predlog protiv N.R.(20) iz Jabuke, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Teška telesna povreda.

Iz Tužilaštva objašnjavaju:

- Okrivljenom se stavlja na teret da je 5.novembra 2024. godine, u mestu Jabuka, drvenom daskom brutalno i višestruko udarao M.K. (36) iz Jabuke, u predelu glave i tela. Nakon toga, N.R. je nastavio sa napadom i kad je oštećeni pao na zemlju, usled čega mu je naneo teške telesne povrede u vidu preloma lakatne kosti i druge.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, a posebno način izvršenja krivičnog dela i posledice koje su nastupile po oštećenog, tužilaštvo je predložilo da sud N.R. osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva meseca.