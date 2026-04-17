Nikola (25) pijan i drogiran zatro jednu porodicu: Optužen državljanin BiH zbog saobraćajne nereće u kojoj su stradale tri osobe

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina BiH Nikole Đ. (25) zbog postojanja opravdane sumnje da se 26. oktobra 2025. godine na Novom Beogradu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule tri, a teško povređena jedna osoba.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Tužilaštvo je predložilo i da se Nikoli Đ. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Takođe, stavljen je predlog sudu da nakon održanog glavnog pretresa okrivljenog osudi na maksimalnu zatvorsku kaznu, kao i da mu izrekne obaveznu meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom u odnosu na sve vrste i kategorije vozila u trajanju od 5 godina. Predloženo je i da mu sud izrekne meru bezbednosti oduzimanja putničkog vozila marke "audi A4".

- Postoji opravdana sumnja da je Nikola Đ. 26. oktobra 2025. godine oko 00:44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,86 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance marihuane, upravljao vozilom marke “audi A4”. Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, nije se zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza na raskrsnici, kada mu je na semaforu bilo crveno svetlo u trajanju od najmanje 9 sekundi, već je ušao u raskrsnicu velikom brzinom od oko 110 km na čas, gde je dozvoljena brzina bila 50 km na čas - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako kažu tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu putničkog motornog vozila marke „hundai I-30“, kojim je upravljala D. Š. krećući se Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala levo u Ulicu omladinskih brigada brzinom od oko 32,6 km na čas, kada joj je na semaforu bilo zeleno svetlo. Usled udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvete, usled kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede zbog kojih su na licu mesta preminuli, dok je teške telesne povrede zadobio J. P, putnik iz vozila kojim je upravljao okrivljeni.

Stradali su policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga D. K. (38) i njihov devetogodišnji sin.