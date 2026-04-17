U Vrbasu i Bačkoj Palanci rasvetljeno pet krađa: Krivične prijave dvojici osumnjičenih

POLICIJA u Vrbasu i Bačkoj palanci, rasvetlila je pet krivičnih dela krađa i uhapsila osumnjičene Ž.B. (77) i M.K. (65) iz ovog grada.

FOTO.Lj.P.

Sumnja se da je Ž. B. u Vrbasu učinio jedno, a u Bačkoj Palanci četiri navedena krivična dela tako što je iz drogerija i prodavnica krao parfeme i različite prehrambene proizvode.

Takođe, sumnja se da ga je M. K. vozio na lokacije na kojima su učinjena krivična dela.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv obojice će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.