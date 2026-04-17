Hapšenja i istraga

U Vrbasu i Bačkoj Palanci rasvetljeno pet krađa: Krivične prijave dvojici osumnjičenih

Ljiljana Preradović

17. 04. 2026. u 13:01

POLICIJA u Vrbasu i Bačkoj palanci, rasvetlila je pet krivičnih dela krađa i uhapsila osumnjičene Ž.B. (77) i M.K. (65) iz ovog grada.

У Врбасу и Бачкој Паланци расветљено пет крађа: Кривичне пријаве двојици осумњичених

FOTO.Lj.P.

Sumnja se da je Ž. B. u Vrbasu učinio jedno, a u Bačkoj Palanci četiri navedena krivična dela tako što je iz drogerija i prodavnica krao parfeme i različite prehrambene proizvode.

Takođe, sumnja se da ga je M. K. vozio na lokacije na kojima su učinjena krivična dela.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv obojice će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

