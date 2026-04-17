"Pali" prilikom primopredaje marihuane: Novosadska policija uhapsila dvojicu osumnjičenih za trgovinu narkoticima (FOTO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. A. (32) iz ovog grada i J. N. (27) sa područja Iriga, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Inspektori novosadske kriminalističke policije uhapsili su osumnjičene prilikom primopredaje oko pola kilograma marihuane, koju je D. A. predao J. N.
Pretresom stana D. A. policija je pronašla još oko 1, 2 kilograma marihaune, manju količinu kokaina i digitalnu vagu.
Obojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
Srbinu određen pritvor na KiM: Uhapšen pod optužnicom za događaje u Banjskoj
18. 04. 2026. u 21:22
Krvavi obračun u Mirijevu: Upucan radnik kladionice
18. 04. 2026. u 19:37
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
