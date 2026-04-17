Hapšenja i istraga

"Pali" prilikom primopredaje marihuane: Novosadska policija uhapsila dvojicu osumnjičenih za trgovinu narkoticima (FOTO)

Ljiljana Preradović

17. 04. 2026. u 12:41

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. A. (32) iz ovog grada i J. N. (27) sa područja Iriga, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Пали приликом примопредаје марихуане: Новосадска полиција ухапсила двојицу осумњичених за трговину наркотицима (ФОТО)

FOTO:PUNS

Inspektori novosadske kriminalističke policije uhapsili su osumnjičene prilikom primopredaje oko pola kilograma marihuane, koju je D. A. predao J. N.

FOTO:PUNS

Pretresom stana D. A. policija je pronašla još oko 1, 2 kilograma marihaune, manju količinu kokaina i digitalnu vagu.

Obojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!

