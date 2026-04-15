Hapšenja i istraga

Provalio u poslovni prostor i uzeo računarsku opremu: U Novom Sadu uhapešm muškarac (25) iz Pećinaca

Ljiljana Preradović

15. 04. 2026. u 16:01

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ž. P. (25) iz okoline Pećinaca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

FOTO:Lj.P.

On se sumnjiči da je juče,  oko pola četiri ujutru, provalio u poslovni prostor na Grbavici i ukrao deo računarske opreme. Brzom intervencijom policije, osumnjičeni je uhvaćen na licu mesta.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

