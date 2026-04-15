Provalio u poslovni prostor i uzeo računarsku opremu: U Novom Sadu uhapešm muškarac (25) iz Pećinaca

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ž. P. (25) iz okoline Pećinaca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je juče, oko pola četiri ujutru, provalio u poslovni prostor na Grbavici i ukrao deo računarske opreme. Brzom intervencijom policije, osumnjičeni je uhvaćen na licu mesta.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.