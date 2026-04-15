Hapšenja i istraga

U kući kokain, marihuana i pištolj sa tri metka: U Srbobranu uhapšen K.S. (26) osumnjičen za trgovinu narkoticima i nelegalno oružje

Ljiljana Preradović

15. 04. 2026. u 15:56

POLICIJA u Srbobranu uhapsila je K.S. (26) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična delaneovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

У кући кокаин, марихуана и пиштољ са три метка: У Србобрану ухапшен К.С. (26) осумњичен за трговину наркотицима и нелегално оружје

FOTO:Lj.P.

Pretresom njegove kuće, policija je pronašla kokain, marihuanu, kao i  pištolj sa tri metka.

K. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Somboru. Nakon saslušanja, nadležni sudija mu je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

Braća Srbi su nam objavila rat! Čuveni ruski medij se našalio (a nećete verovati ko je za sve kriv)

