Napadao građane na ulici, otimao im mobilne, tašne, novac: Pančevačko OJT traži 6 godina robije za pljačkaša

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je nadležnpm sudu optužni predlog protiv Pančevca M.J.(30) zbog sumnje da je u vremenskom periodu od 24.decembra 2025. godine do 5.januara ove godine, na teritoriji Grada Pančeva, izvršio produženo krivično delo Teška krađa.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je u više navrata, na naročito drzak način, prilazio oštećenim licima na javnim mestima i iz ruku im otimao mobilne telefone, novčanike i torbe sa novcem i ličnim stvarima - kažu iz pančevačkog Tužilaštva. - Usled ovih događaja su oštećeni zadobijali telesne povrede, a okrivljeni se udaljavao sa lica mesta sa oduzetim predmetima.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, a posebno način izvršenja krivičnog dela, učestalost radnji i posledice koje su nastupile po oštećene, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M.J. osudi na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, kao i da se prema njemu produži pritvor do završetka glavnog pretresa, jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo.