Hapšenja i istraga

Napadao građane na ulici, otimao im mobilne, tašne, novac: Pančevačko OJT traži 6 godina robije za pljačkaša

Jelisaveta Ljutić

15. 04. 2026. u 14:15

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je nadležnpm sudu optužni predlog protiv Pančevca M.J.(30) zbog sumnje da je u vremenskom periodu od 24.decembra 2025. godine do 5.januara ove godine, na teritoriji Grada Pančeva, izvršio produženo krivično delo Teška krađa.

Нападао грађане на улици, отимао им мобилне, ташне, новац: Панчевачко ОЈТ тражи 6 година робије за пљачкаша

FOTO:MUP

- Okrivljenom se stavlja na teret da je u više navrata, na naročito drzak način, prilazio oštećenim licima na javnim mestima i iz ruku im otimao mobilne telefone, novčanike i torbe sa novcem i ličnim stvarima - kažu iz pančevačkog Tužilaštva. -  Usled ovih događaja su oštećeni zadobijali telesne povrede, a okrivljeni se  udaljavao sa lica mesta sa oduzetim predmetima.
 
Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, a posebno način izvršenja krivičnog dela, učestalost radnji i posledice koje su nastupile po oštećene, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M.J. osudi na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, kao i da se prema njemu produži pritvor do završetka glavnog pretresa, jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Ostali sportovi

0 2

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
