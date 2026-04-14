Uneo opasne materije u Srbiju: Tužilaštvo traži pet meseci uslovno do dve godine zatvora

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je pančevačkom sudu optužni predlog protiv P.L. (46) iz Padine, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Unošenje opasnih materija u Srbiju i njihovo nedozvoljeno prerađivanje.

- Okrivljenom P.L. se stavlja na teret da j 7.oktobra 2024. godine, u Padini, bez odobrenja nadležnog organa, na neadekvatan i zakonom zabranjen način skladištio veću količinu opasnog otpada - kaže se u saopštenju pančevačmog OJT. - Reč je, između ostalog, i o u

zauljenim komponentama od vozila i elektronski otpad, i to na površini koja nije bila tehnički opremljena niti obezbeđena za skladištenje takve vrste materija, čime je ugrozio životnu sredinu i bezbednost ljudi.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom P.L. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od pet meseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo. Takpđe, traži se i novčana kazna u iznosu od 40.000 dinara, kao i daokrivljenom sud izrekne meru bezbednosti oduzimanje imovine.