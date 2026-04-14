Hapšenja i istraga

Uneo opasne materije u Srbiju: Tužilaštvo traži pet meseci uslovno do dve godine zatvora

Jelisaveta Ljutić

14. 04. 2026. u 14:35

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je pančevačkom sudu optužni predlog protiv P.L. (46) iz Padine, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Unošenje opasnih materija u Srbiju i njihovo nedozvoljeno prerađivanje.

- Okrivljenom P.L. se stavlja na teret da j 7.oktobra 2024. godine, u Padini, bez odobrenja nadležnog organa, na neadekvatan i zakonom zabranjen način skladištio veću količinu opasnog otpada - kaže se u saopštenju pančevačmog OJT. -  Reč je, između ostalog, i o u
zauljenim komponentama od vozila i elektronski otpad, i to na površini koja nije bila tehnički opremljena niti obezbeđena za skladištenje takve vrste materija, čime je ugrozio životnu sredinu i bezbednost ljudi.
 
Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom P.L. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od pet meseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo.
 
Takpđe, traži se  i novčana kazna u iznosu od 40.000 dinara, kao i daokrivljenom sud izrekne meru bezbednosti oduzimanje imovine.

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, u saradnji sa pripadnicima Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP i Republičkom veterinarskom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili su J. D. (61) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda.

NOVOSAĐANKI M. K. (40) kojoj se na teret stavlja teško ubistvo svog muškog novorođenčeta, čije je beživotno telo pronađeno 20. oktobra 2025. na travi ispred zgrade sa brojem 48 u Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, danas je u Višem sudu u Novom Sadu izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdracvstvenoj ustanovi.

