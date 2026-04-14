NOVOSADSKA POLICIJA ZAPLENILA 6 KILOGRAMA KOKAINA: Uhapšen D.V. (40) iz Temerina osumnjičen za trgovinu drogom
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, zaplenili su šest kilograma kokaina i uhapsili D. V. (40) iz Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pregledom automobila osumnjičenog, policija je, u torbi na zadnjem sedištu, pronašla kokain.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
