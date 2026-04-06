UNEO U SRBIJU I SKLADIŠTIO OPASNE MATERIJE, UGROZIO BEZBEDNOST LJUDI I OKOLINE: Pančevačko OJT podiglo optužnicu

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je nadležnom sudu optužni predlog protiv P.L. (44) iz Padine, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje i odlaganje opasnih materija.

- Okrivljenom P.L. se stavlja na teret da je 7.oktobra 2024. godine, u Padini, bez odobrenja nadležnog organa, na neadekvatan i zakonom zabranjen način skladištio veću količinu opasnog otpada, uključujući zauljene komponente od vozila i elektronski otpad, i to na površini koja nije bila tehnički opremljena niti obezbeđena za skladištenje takve vrste materija, čime je ugrozio životnu sredinu i bezbednost ljudi - objasnili su iz pančevačkog OJT.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom P.L. izrekne uslovnu osudu - kaznu zatvora u trajanju od pet meseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo i novčanu kaznu u iznosu od 40.000 dinara, kao i da mu izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta.