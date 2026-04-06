Hapšenja i istraga

U KUĆI SEMENKE KANABISA I PSIHOAKTIVNE TABLETE: Policija u Baču uhapsila dvojicu osumnjičenih za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

06. 04. 2026. u 15:00

POLICIJA u Baču uhapsila je V.S. (50) i A.S. (53) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

У КУЋИ СЕМЕНКЕ КАНАБИСА И ПСИХОАКТИВНЕ ТАБЛЕТЕ: Полиција у Бачу ухапсила двојицу осумњичених за трговину дрогом

Foto: Depositphotos

Pretresom kuće osumnjičenih, policija je pronašla 629 semenki kanabisa i 759 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati i oni su privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Drugi pišu

Pročitajte više

DECENIJAMA IZAZIVA POLEMIKE: Istina o pesmi Kaluđeru moj- iza stihova se kriju zapisi jednog od najvećih imena naše istorije

DECENIJAMA IZAZIVA POLEMIKE: Istina o pesmi "Kaluđeru moj"- iza stihova se kriju zapisi jednog od najvećih imena naše istorije