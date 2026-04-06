POKRAO NAKIT,SATOVE I NOVAC, PA VLASNIKA KUĆE UDARIO NOGOM: Uhapšen Novosađanin A.M. (35) osumnjičen za razbojničku krađu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. M. (35) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojnička krađa.
Kako se sumnja, on je provalio u kuću u Novom Sadu i iz nje ukrao nakit, satove i novac. Takođe, tereti se da je nakon toga, nogom udario šezdesetsedmogodišnjeg vlasnika, koji ga je zatekao u kući.
Policija je osumnjičenog uhvatila prilikom pokušaja bekstva i kod njega pronašla ukradene predmete i novac.
A. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
