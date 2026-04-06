Hapšenja i istraga

POKRAO NAKIT,SATOVE I NOVAC, PA VLASNIKA KUĆE UDARIO NOGOM: Uhapšen Novosađanin A.M. (35) osumnjičen za razbojničku krađu

Ljiljana Preradović

06. 04. 2026. u 14:56

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. M. (35) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojnička krađa.

Foto: Depositphotos

Kako se sumnja, on je provalio u kuću u Novom Sadu i iz nje ukrao nakit, satove i novac. Takođe, tereti se da je nakon toga, nogom udario šezdesetsedmogodišnjeg vlasnika, koji ga je zatekao u kući.

Policija je osumnjičenog uhvatila prilikom pokušaja bekstva i kod njega pronašla ukradene predmete i novac.

A. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

