Hapšenja i istraga

DEDA (80) PIJAN FIZIČKI NAPAO I PRETIO SUPRUZI (78): Određen pritvor nasilnom supružniku

Jelisaveta Ljutić

06. 04. 2026. u 14:10

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu doveden je danas na saslušanje M.M. (80) prema kojem je od strane PS Zemun, po nalogu javnog tužioca, doneto rešenje o zadržavanju zbog sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. stav 2. Krivičnog zakonika, a na štetu svoje supruge (78).

Foto: S. J. M.

Javni tužilac je doneo naredbu za psihijatrijsko veštačenje M.M. kojeg je potom, u prostorijama tužilaštva, pregledao sudski veštak i dao nalaz i mišljenje da kod okrivljenog postoji mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja usled upotrebe alkohola i da u vreme izvršenja krivičnog dela nije mogao da shvati značaj svog dela.
 Imajući u vidu da je sudski veštak takođe naveo da postoji ozbiljna opasnost da će okrivljeni, usled zavisnosti od alkohola, i dalje vršiti krivična dela, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnelo predlog da rešenjem prema okrivljenom odredi pritvor.

