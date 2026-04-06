UZ PRETNJU NOŽEM OPLJAČKAO TAKSISTE: Treće OJT podiglo optužnicu protiv novobeogradskog razbojnika
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu danas je podiglo optužnicu protiv M.V. (38) zbog izvršenja dva krivična dela razbojništvo iz člana 206. stav 1. Krivičnog zakonika.
Okrivljeni je opravdano sumnjiv da je 28.decembrs prošle i 9.januara ove godine, na teritoriji GO Zemun, pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo oduzeo tuđu pokretnu stvar u nameri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, tj.izvršio dva razbojništva.
Dela je izvršio, kaže se u saopštenju Trećeg OJT u Beogradu, na taj način što je, kada su vozači taksi vozila - A.O. i M.K. zaustavili auta nakon završenih vožnji, sa zadnjeg sedišta na kojem je sedeo, prislonio oštećenima nož na vrat, tražeći im da mu predaju novac i mobilni telefon.
Taksisti su, zbog straha, predali okrivljenom novac u ukupnom iznosu od 4.000 dinara, te je on napustio vozilo.
