Hapšenja i istraga

UZ PRETNJU NOŽEM OPLJAČKAO TAKSISTE: Treće OJT podiglo optužnicu protiv novobeogradskog razbojnika

Jelisaveta Ljutić

06. 04. 2026. u 13:45

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu danas je podiglo optužnicu protiv M.V. (38) zbog izvršenja dva krivična dela razbojništvo iz člana 206. stav 1. Krivičnog zakonika.

УЗ ПРЕТЊУ НОЖЕМ ОПЉАЧКАО ТАКСИСТЕ: Треће ОЈТ подигло оптужницу против новобеоградског разбојника

Foto: S. J. M.

Okrivljeni je opravdano sumnjiv da je 28.decembrs prošle i 9.januara ove godine, na teritoriji GO Zemun, pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo oduzeo tuđu pokretnu stvar u nameri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, tj.izvršio dva razbojništva.


Dela je izvršio, kaže se u saopštenju Trećeg OJT u Beogradu,  na taj način što je, kada su vozači taksi vozila - A.O. i M.K. zaustavili auta nakon završenih vožnji, sa zadnjeg sedišta na kojem je sedeo,  prislonio oštećenima nož na vrat, tražeći im da mu predaju novac i mobilni telefon.

Taksisti su, zbog straha, predali okrivljenom novac u ukupnom iznosu od 4.000 dinara, te je on napustio vozilo.
 
Javni tužilac je predložio sudu da okrivljenog kazni po zakonu i da mu produži pritvor u kojem se nalazi od 11.januara, kada je lišen slobode. 
U članu 206. stav 1. Krivičnog zakonika navedeno je da je za krivično delo Razbojništvo zaprećena kazna zatvora u trajanju od 2 do 10 godina.
 

DAĆE VAM DUŠU, ALI OPROŠTAJ NE: Ovi horoskopski znaci ne zaboravljaju izdaju

DAĆE VAM DUŠU, ALI OPROŠTAJ NE: Ovi horoskopski znaci ne zaboravljaju izdaju