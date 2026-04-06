Hapšenja i istraga

TVRDI DA JE NAĐENI KOKAIN SAMO ZA LIČNU UPOTREBU: Treće OJT traži pritvor za osumnjičenog D.S.(40)

Jelisaveta Ljutić

06. 04. 2026. u 11:20

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu danas je, u zakonskom roku, doveden je na saslušanje D. S.(40) prema kojem je, po nalogu javnog tužioca od strane PS Voždovac doneto rešenje o zadržavanju u trajanju do 48 časova.

Foto: S. J. M.

Naredbom o sprovođenju istrage se okrivljenom stavlja na teret da je izvršio krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 2. Krivičnog zakonika.
-on je delo počinio na taj način što je u stanu na teritoriji GO Zemun, neovlašćeno držao jednu veću i deset manjih PVC kesica u koja se nalazila veća količina opojne droge - 22.41 gram kokaina - tvrde iz Trećeg OJT. - Iznoseći svoju odbranu okrivljeni je izjavio da je tačno da je držao kokain, ali da osporava pravnu kvalifikaciju, imajući u vidu da je droga bila za svoje potrebe.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu predlog da prema okrivljenom, zbog njegove prethodne osuđivanosti, odredi pritvor na osnovu člana 211. stav 1. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku - okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi da ponovi delo.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
