MAKEDONAC KRAO ZLATNI NAKIT I SATOVE IZ STANOVA U NOVOM BEOGRADU: Osumnjičeni zaćutao u Tužilaštvu, traži se pritvor da ne bi mogao da pobeg

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata PU za grad Beograd - UKP doneli su rešenje o zadržavanju državljanina Severne Makedonije G.S. (52) zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo Teška krađa iz člana 204. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 61. Krivičnog zakonika .

Iz Tužilaštva saopštavaju:

- Okrivljeni je delo počinio na taj način što je, 2.aprila, u dva navrata, uz pomoć podesnog alata otključao vrata stanova na teritoriji GO Novi Beograd i iz njih ukrao zlatni nakit, više ručnih satova i novac u iznosu od 250 evra. - Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da ne želi da se izjašnjava na navode krivične prijave i da ne želi da mu se predočavaju video snimak.

Imajući u vidi da osumnjičeni nema ni prebivalište, ni boravište na teritoriji Republike Srbije, kao ni prijavu boravka stranca, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom osnovnom sudu predlog da prema okrivljenom, zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, odredi pritvor u trajanju do 30 dana.