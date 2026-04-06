Hapšenja i istraga

MAKEDONAC KRAO ZLATNI NAKIT I SATOVE IZ STANOVA U NOVOM BEOGRADU: Osumnjičeni zaćutao u Tužilaštvu, traži se pritvor da ne bi mogao da pobeg

Jelisaveta Ljutić

06. 04. 2026. u 10:55

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata PU za grad Beograd - UKP doneli su rešenje o zadržavanju državljanina Severne Makedonije G.S. (52) zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo Teška krađa iz člana 204. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 61. Krivičnog zakonika .

МАКЕДОНАЦ КРАО ЗЛАТНИ НАКИТ И САТОВЕ ИЗ СТАНОВА У НОВОМ БЕОГРАДУ: Осумњичени заћутао у Тужилаштву, тражи се притвор да не би могао да побег

Foto: S. J. M.

Iz Tužilaštva saopštavaju: 
- Okrivljeni je delo počinio na taj način što je,  2.aprila, u dva navrata, uz pomoć podesnog alata otključao vrata stanova na teritoriji GO Novi Beograd i iz njih ukrao zlatni nakit, više ručnih satova i novac u iznosu od 250 evra. - Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da ne želi da se izjašnjava na navode krivične prijave i da ne želi da mu se predočavaju video snimak.
Imajući u vidi da osumnjičeni nema ni prebivalište, ni boravište na teritoriji Republike Srbije, kao ni prijavu boravka stranca, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom osnovnom sudu predlog da prema okrivljenom, zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, odredi pritvor u trajanju do 30 dana.
 

