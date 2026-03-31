Hapšenja i istraga

U KAMIONU 18 KILOGRAMA KOKAINA: Novosadska policija u Šimanovcima uhapsila Đ.S. (46) iz Obrenovca osumnjičenog za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

31. 03. 2026. u 10:30

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, zaplenili su 18 kilograma kokaina i uhapsili Đ. S. (46) iz Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

У КАМИОНУ 18 КИЛОГРАМА КОКАИНА: Новосадска полиција у Шимановцима ухапсила Ђ.С. (46) из Обреновца осумњиченог за трговину дрогом

FOTO :PUNS

Inspektori novosadske kriminalističke policije su, u Šimanovcima, pretresom kamiona kojim je upravljao osumnjičeni,  pronašli kokain i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Sremskoj Mitrovici.

OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka nije u skladu sa zakonom
Hapšenja i istraga

OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka "nije u skladu sa zakonom"

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je danas da će da uloži žalbu na presudu kojom je nadležni sud oslobodio optužene braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu, kao i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

31. 03. 2026. u 16:44

NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću
Suđenja

NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću

VEŠTAK sudske medicine doktor Vladimir Živković naveo je da je mogući uzrok smrti tranvestita Noe Milivojev davljenje. On je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju Ognjenu Dabetiću okrivljenom za njeno teško ubistvo na svirep način, kazao da su se tako izjasnili s obzirom na stanje raskomadanih delova tela, koji su pronađeni u kantama sa hemikalijama u kupatilu stana u kojem je Dabetić živeo.

31. 03. 2026. u 16:01

EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija