Hapšenja i istraga

ŠUTIRAO U GLAVU FRANCUSKOG DRŽAVLJANINA, PA POKUŠAO DA GA BACI U REKU: Detalji napada u Beton hali

В.Н.

31. 03. 2026. u 10:17

DRŽAVLjANIN Francuske A.S. (43) napadnut je 13. marta oko 20.40 časova u Beton hali zbog čega je uhapšen Miloš L. (40).

ШУТИРАО У ГЛАВУ ФРАНЦУСКОГ ДРЖАВЉАНИНА, ПА ПОКУШАО ДА ГА БАЦИ У РЕКУ: Детаљи напада у Бетон хали

Foto: I. Mitić

Zbog sumnje da mu je pomogao da se skriva nakon izvršenja krivičnog dela uhapšen Krsto G. (31) kod kojeg su policijski službenici, prilikom hapšenja, pronašli "marihuanu".

Kako se sumnja, Miloš L. je kritičnog dana na šetalištu kod Beton hale, između dva restorana, dok je bio u društvu sa Krstom G, sačekao oštećenog A. S, obratio mu se po imenu, a zatim mu prišao i, bez ikakvog povoda, zadao više udaraca rukama i nogama po glavi i telu. Sumnja se je osumnjičeni Miloš tada oštećenog obuhvatio rukama i pokušao da ga prebaci preko ograde u reku.

- Međutim, napadnuti muškarac se uhvatio za ogradu i tako sprečio da ga osumnjičeni ubaci u reku - kaže izvor .

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni Miloš se, zajedno sa Krstom G. tada dao u beg.

Pomogao mu da se krije od policije

- Prema prvim informacijama, Krsto nije učestvovao u nanošenju povreda žrtvi - kaže izvor.

Policija je za napadačem intenzivno tragala sve do 25.marta.

Kako se saznaje, postoje osnovi sumnje da je Krsto G. omogućio osumnjičenom Milošu da se krije od nadležnih organa u stanu u kojem neprijavljeno živi u Beogradu.

Pronađeno oko 200 grama marihuane

- Policijski službenici su, postupajući po operativnim saznanjima, uočili da Miloš izlazi iz zgrade sa putničkom torbom i kesama sa odećom, a u nameri da uđe u taksi vozilo. Tom prilikom je osumnjičeni je izjavio da u putnoj torbi, koju je imao kod sebe, poseduje određenu količinu narkotika - kaže izvor "Blica".

Kako se nezvanično saznaje, prilikom pregleda torbe, policijski službenici su pronašli PVC kesice sa ukupnom neto količinom 198,08 grama marihuane.

Osumnjičenima je, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega su, uz krivičnu prijavu, privedeni tužiocu na saslušanje.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka nije u skladu sa zakonom
Hapšenja i istraga

OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka "nije u skladu sa zakonom"

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je danas da će da uloži žalbu na presudu kojom je nadležni sud oslobodio optužene braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu, kao i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

31. 03. 2026. u 16:44

NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću
Suđenja

NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću

VEŠTAK sudske medicine doktor Vladimir Živković naveo je da je mogući uzrok smrti tranvestita Noe Milivojev davljenje. On je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju Ognjenu Dabetiću okrivljenom za njeno teško ubistvo na svirep način, kazao da su se tako izjasnili s obzirom na stanje raskomadanih delova tela, koji su pronađeni u kantama sa hemikalijama u kupatilu stana u kojem je Dabetić živeo.

31. 03. 2026. u 16:01

Politika
Tenis
Fudbal
