ISTRAGA SMRTI DEVOJKE NA FAKULTETU: Dekan Sinani saslušan u MUP-u povodom smrti studentkinje Milice Živković

DEKAN Filozofskog fakulteta Danijel Sinani saslušan je u petak u Ministarstvu unutrašnjih poslova gde je bio pozvan povodom smrti 25-godišnje devojke koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata tog fakulteta.

On je po izlasku iz zgrade MUP-a, u pratnji svog advokata, rekao za medije da je pozvan da pomogne u vezi sa istragom i da odgovori na pitanja kako bi došlo do razrešenja ovog slučaja što pre.

- Pozvali su nas danas da pomognemo u vezi sa istragom. Mi smo tu da odgovorimo na sva pitanja pošto nam je svima u interesu da do razrešenja dođe što pre. I samo želim da se zahvalim UKP na korektnosti i ljubaznosti. Mi smo spremni da damo sve odgovore, nadamo se da smo pomogli - rekao je Sinani.

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je prethodno policiji da obavi razgovore sa dekanom i drugim zaloslenima na Filozovskom fakultetu povodom događaja kada se u zgradi tog fakulteta 26. marta oko 22.40 časova na petom spratu zapalilo više sprejeva i petardi, a nakon čega je devojka skočila sa prozora i poginula.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je policiji uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i obavljanja razgovora u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, kao i sumnje da je izvršeno krivično delo nesavestan rad u službi.

(Tanjug)

