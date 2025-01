SNIMAK MEĐUSOBNE TUČE STUDENATA: Napili se pa potukli, a Vučić ispao kao Hitler (VIDEO)

U NOĆI između 13. i 14. januara došlo je do fizičkog obračuna na Pravnom fakultetu u Beogradu između studenata, a ovaj incident je celokupna opozicija, kao i opozicioni tabloid "Danas" pokušao da iskoristi protiv aktuelne vlasti i predsednika Vučića kog su optužili da je kreirao atmosferu koja je do toga dovela.

Foto: Printskrin

Na snimcima koji su zabeležni na Pravnom fakultetu jasno se vidi da je došlo do međusobne tuče studennata.

Kako se može videti na prvom snimku, M. R. (24) za kog se sumnja da je izazvao incident dolazi sa kolegama sa drugih fakulteta na doček srpske Nove godine na Pravnom fakultetu. Prolazi pored obezbeđenja i nosi velliku količinu alkohola.

Na drugom snimku koji je zabeležen ispred amfiteatra broj 6, M. R. priča sa drugim studentima, u kesi nosi megafon koji mu uzima jedan od studenata i onda se kasnije verbalno raspravljaju, gde dolazi i do fizičkog sukoba. Sukobi su kasnije eskalirali pa je došlo do tuče ispred fakulteta.

Ovo dokazuje da je tuča studenata izavana situacionim i ličnim razmiricama, kao i konzumacijom alkoholnih pića, a da nikakve veze nema sa političkim akterima, niti su izgrednici poslati da prave haos.

Pored M.R., i Đ.N.(20) i A.K.(20) su bili na razgovoru u policiju povodom tuče ispred Pravnog fakulteta. Oni su, kako saznajemo, u razgovoru sa istražiteljima kazali da su bili pod uticajem alkohola i da se ne sećaju incidenta.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je večeras da sutrašnja naslovna strana lista "Danas" predstavlja "sramotan čin u istoriji novinarstva", jer se na njoj legitimno i legalno izabran predsednik Srbije Aleksandar Vučić poredi sa Hitlerom i optužuje da organizuje nasilje.

- To nije samo sramotan čin, već i veoma opasan jer narušava ugled Republike Srbije. To je samo deo smišljene strategije dehumanizacije Aleksandra Vučića u cilju destabilizacije Srbije - naveo je Dačić u saopštenju.

Foto: Printskrin

On je dodao da u tu svrhu služe i laži da iza sinoćne tuče ispred Pravnog fakulteta stoji vlast, odnosno Aleksandar Vučić, kako je rekao, "iako niko nije spominjao njegovo ime, po datim izjavama, niti slučaj ima bilo kakvu političku pozadinu", već je reč prvo o verbalnom sukobu koji je započeo u zgradi fakulteta, a pretvorio se u tuču ispred fakulteta.

Istakao je da će tužilaštvo i policija da sankcionišu sve koji su počinili krivično delo ili prekršaj, ali da to ne odgovara onima koji kreiraju ovakve naslovne strane jer, kako je naveo, vlast mora biti kriva.

- Srpski narod je bio, zajedno sa ruskim i poljskim narodom, najveća žrtva Hitlera i ovakva naslovna strana je uvreda za ceo naš narod - naveo je Dačić.

Brnabić o međusobnoj tuči studenata

- Tuča među mladim osobama i ako ima bilo kakve veze sa nama, odmah da podnesemo ostavku. Jedine veze ima sa proslavom Srpske nove godine i većom količinom alkohola, ali po meni je sve to prirodno i normalno. Jedino nije prirodno a još manje normalno da se za to optuži predsednik Vučić i da kažu deca su se potukla, a ti si Hitler, jel to tako radi Šolak. Mi se svi zajedno svakim danom upoznajemo sa plenumom iz zagrebačke "blokadne kuharice". Oni koji su ušli sa velikom količinom alkohola, nisu sa tog fakulteta, ali su ušli. U ovom slučaju pušteni su srednjoškolci sa velikom količinom alkohola, ali to nije bitno - rekla je Brnabić. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!