PRESTONICA DOBIJA ATRAKCIJU KAKVU JOŠ NISMO VIDELI: "Panoramski balon na Adi biće novi simbol Beograda!" (FOTO)

BEOGRAD dobija atrakciju kakvu do sada nije imao! Na Adi Ciganliji u toku je punjenje helijumom prvog panoramskog balona u Srbiji, ali i na Balkanu, koji bi za desetak dana trebalo da bude spreman za prvi let.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr

Predsednik Gradske opštine Čukarica Nikola Aritonović ističe da će nova atrakcija promeniti ne samo pogled na Beograd već i prostor na kojem će biti postavljena.

- Panoramski balon doneće potpuno novi pogled na Beograd, ali i novi izgled ovog dela Ade Ciganlije. Plan je da prostor dodatno ozelenimo i uredimo, kako bismo dobili još lepši i kvalitetniji ambijent za Beograđane i sve goste našeg grada - poručio je Aritonović.

Reč je o vezanom panoramskom balonu koji će se podizati na visinu od čak 150 metara. Gondola može da primi 30 putnika, kojima će se iz vazduha pružati pogled na Beograd, ali i na lokaciju EXPO 2027 u daljini.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr

Balon krase prepoznatljivi simboli EXPO 2027 i maskote Milica i Rastko, a ova atrakcija biće jedna od prvih velikih najava specijalizovane izložbe koja će 2027. godine dovesti svet u Beograd.

Posebno se vodilo računa i o očuvanju prirode Ade Ciganlije. Zbog malog vranca, zaštićene vrste ptice koja tokom zime preleće preko Ade, balon se u periodu njenog preleta, od 14.30 do 15.30 časova, neće podizati.

Iza čitavog projekta stoji francuska kompanija Aerophile, specijalizovana za izradu ovakvih balona. Njene panoramske atrakcije već postoje u Parizu, Berlinu, Dubaiju, Sevilji i Diznilendu u SAD.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr

Karte će od 15. oktobra moći da se kupe na biletarnici, dok će svako podizanje balona zavisiti od vremenskih uslova i procene iskusnih pilota.

Dolaskom panoramskog balona Beograd se pridružuje velikim svetskim gradovima koji ovakve atrakcije već imaju, dok Ada Ciganlija dobija još jedan sadržaj koji bi mogao da postane novi zaštitni znak prestonice.

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