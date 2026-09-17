VELIKE VESTI ZA SRBIJU! Stejt department priprema značajan američki nastup na izložbi „Ekspo 2027”

STEJT department priprema značajan američki nastup na izložbi „Ekspo 2027”

Foto: Tanjug/EXPO 2027/SINIŠA Pašalić

Ovu informaciju saznaje portal "The Pavlovic Today".

Zvaničnik Stejt departmenta prvi put iznosi detalje o planovima Vašingtona da na prvu izložbu „Ekspo” koja se održava na Balkanu dovede američke kompanije, političke lidere i poslovne rukovodioce.

Paviljon SAD služiće kao platforma za trgovinu, investicije i šire američko angažovanje u Srbiji i celom regionu.

- Paviljon SAD pruža Sjedinjenim Državama jedinstvenu priliku da predstave ono najbolje što Amerika nudi – kako u Srbiji, tako i širom regiona - navodi se u tekstu.

EXCLUSIVE: @StateDept is preparing a major American push at Serbia’s Expo 2027 in Belgrade, The Pavlovic Today can reveal. For the first time, a State Department official details Washington’s plans to bring U.S. companies, political leaders and business executives to the first Expo ever held in the Balkans. The @USA_Pavilion_ will serve as a platform for trade, investment and wider American engagement in Serbia and across the region. “The USA Pavilion provides the United States a unique opportunity to showcase the best of America in Serbia and across the region.” Full story 👇 https://t.co/xHycADUjEp — Ksenija Pavlovic McAteer I The Pavlovic Today (@ksenijapavlovic) September 16, 2026





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