EXPO 2027

VELIKE VESTI ZA SRBIJU! Stejt department priprema značajan američki nastup na izložbi „Ekspo 2027”

В.Н.

17. 09. 2026. u 08:17

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STEJT department priprema značajan američki nastup na izložbi „Ekspo 2027”

ВЕЛИКЕ ВЕСТИ ЗА СРБИЈУ! Стејт департмент припрема значајан амерички наступ на изложби „Експо 2027”

Foto: Tanjug/EXPO 2027/SINIŠA Pašalić

Ovu informaciju saznaje portal "The Pavlovic Today".

Zvaničnik Stejt departmenta prvi put iznosi detalje o planovima Vašingtona da na prvu izložbu „Ekspo” koja se održava na Balkanu dovede američke kompanije, političke lidere i poslovne rukovodioce.

Paviljon SAD služiće kao platforma za trgovinu, investicije i šire američko angažovanje u Srbiji i celom regionu.

- Paviljon SAD pruža Sjedinjenim Državama jedinstvenu priliku da predstave ono najbolje što Amerika nudi – kako u Srbiji, tako i širom regiona - navodi se u tekstu.


 

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