VELIKE VESTI ZA SRBIJU! Stejt department priprema značajan američki nastup na izložbi „Ekspo 2027”
STEJT department priprema značajan američki nastup na izložbi „Ekspo 2027”
Ovu informaciju saznaje portal "The Pavlovic Today".
Zvaničnik Stejt departmenta prvi put iznosi detalje o planovima Vašingtona da na prvu izložbu „Ekspo” koja se održava na Balkanu dovede američke kompanije, političke lidere i poslovne rukovodioce.
Paviljon SAD služiće kao platforma za trgovinu, investicije i šire američko angažovanje u Srbiji i celom regionu.
- Paviljon SAD pruža Sjedinjenim Državama jedinstvenu priliku da predstave ono najbolje što Amerika nudi – kako u Srbiji, tako i širom regiona - navodi se u tekstu.
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