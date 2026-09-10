"VUKI" SPREMAN ZA EXPO 2027: Izabrana maskota Loznice

IDEJNO rešenje „Vuki“, autora Nemanje Mandića, izabrano je kao najbolje na javnom konkursu za maskotu Loznice, koja će predstavljati grad na specijalizovanoj svetskoj izložbi EXPO 2027, koja će biti održana u Beogradu.

V Mitrić

Nagrade autorima tri prvorangirana rešenja danas je uručila gradonačelnica Dragana Lukić. Za prvo mesto dodeljena je novčana nagrada od 200.000 dinara.

„Vuki“ je inspirisan likom i delom Vuka Stefanovića Karadžića, kao i tradicijom, kulturnim nasleđem i simbolima lozničkog kraja.

Drugo mesto i nagrada od 150.000 dinara pripali su Anđeli Avramović za idejno rešenje „Drinka“, koje kroz lik devojčice povezuje mladost, znanje, tradiciju i pripadnost zajednici. Treće mesto i 100.000 dinara osvojila je Snežana Pantić, nastavnica matematike u OŠ „Vuk Karadžić“, za maskotu „Vulo“, osmišljenu kao spoj prirode, kulturnog nasleđa, tradicije, tehnologije i budućnosti.

Nemanja Mandić odrekao se dela nagrade, 100.000 dinara, u korist dece koja su učestvovala na konkursu.