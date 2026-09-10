EXPO 2027

"VUKI" SPREMAN ZA EXPO 2027: Izabrana maskota Loznice

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

10. 09. 2026. u 16:24

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IDEJNO rešenje „Vuki“, autora Nemanje Mandića, izabrano je kao najbolje na javnom konkursu za maskotu Loznice, koja će predstavljati grad na specijalizovanoj svetskoj izložbi EXPO 2027, koja će biti održana u Beogradu.

ВУКИ СПРЕМАН ЗА EXPO 2027: Изабрана маскота Лознице

V Mitrić

Nagrade autorima tri prvorangirana rešenja danas je uručila gradonačelnica Dragana Lukić. Za prvo mesto dodeljena je novčana nagrada od 200.000 dinara.

„Vuki“ je inspirisan likom i delom Vuka Stefanovića Karadžića, kao i tradicijom, kulturnim nasleđem i simbolima lozničkog kraja.

Drugo mesto i nagrada od 150.000 dinara pripali su Anđeli Avramović za idejno rešenje „Drinka“, koje kroz lik devojčice povezuje mladost, znanje, tradiciju i pripadnost zajednici. Treće mesto i 100.000 dinara osvojila je Snežana Pantić, nastavnica matematike u OŠ „Vuk Karadžić“, za maskotu „Vulo“, osmišljenu kao spoj prirode, kulturnog nasleđa, tradicije, tehnologije i budućnosti.

Nemanja Mandić odrekao se dela nagrade, 100.000 dinara, u korist dece koja su učestvovala na konkursu.

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