EKSPO KARAVAN STIGAO U ŠABAC: Paviljon igre predstavio duh Mačve

EKSPO karavan - Paviljon igre stigao je danas u Šabac, gde je na Trgu šabačkih žrtava okupio građane svih generacija i doneo deo atmosfere specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, koja će naredne godine okupiti svet u Srbiji.

Foto: EKSPO

Program u Šapcu bio je posvećen bogatom kulturnom nasleđu, tradiciji, muzici, sportu i stvaralaštvu grada Šapca i Mačve, a posetioci su kroz različite sadržaje imali priliku da se upoznaju sa delom onoga po čemu je ovaj kraj prepoznatljiv.

Ispred kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd, Danijela Vidljinović istakla je da će Srbija naredne godine biti domaćin svetu, ali da će domaćin Ekspa biti cela zemlja, zbog čega je važno da se u predstavljanje aktivno uključe gradovi i opštine širom Srbije.

„Ekspo za Šabac može da bude značajna razvojna prilika, pre svega kroz veću vidljivost grada i čitavog ovog kraja, koji ima mnogo toga da ponudi. Kroz projekat „Upoznaj Srbiju’“ promovišemo naše gradove i njihove posebnosti, a Šabac, od Šabačke tvrđave i tradicije Šabačkog vašara do Gospodar Jevremove ulice, svakako ima šta da predstavi svetu. Važno mesto u tome imaće i ”Srpska kuća”, kroz koju želimo da predstavimo posebnosti naših gradova i krajeva“, rekla je Vidljinović.

Ona je pozvala i punoletne Šapčane, kao i one koji će do aprila naredne godine napuniti 18 godina, da se prijave za volonterski program Ekspa 2027, za koji je do sada stiglo više od 12.000 prijava iz 119 zemalja sveta.

„Želimo da Šabac ne bude samo jedna od stanica Ekspo karavana, već važan deo Srbije koji ćemo zajedno predstaviti i promovisati naredne godine na Ekspu“, poručila je Vidljinović.

Aleksandar Pajić, gradonačelnik Šapca, istakao je da grad ima mnogo toga da predstavi tokom specijalizovane izložbe, od bogate tradicije i kulture do savremenih dostignuća.

„Šabac je krajem 19. i početkom 20. veka nazivan ”malim Parizom”, a danas težimo da budemo grad budućnosti - danas imamo i proizvodnju humanoidnih robota, jedinstvenu u Evropi i jednu od retkih u svetu. Imamo i bogatu sportsku tradiciju, od dvostrukog evropskog šampiona rukometaškog kluba „Metaloplastika“ do fudbalskog kluba „Mačva“, čija tradicija traje duže od jednog veka. Mnogo toga imamo da pokažemo na Ekspu, a pre svega kulturu Šapca i sve ono što nas odlikuje kao savremen grad“, istakao je Pajić.

Mirjana Avramović, master pedagog iz kompanije „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd, poručila je da će posebno mesto u okviru 93 dana programa izložbe imati edukativni sadržaji i organizovane školske posete.

„Učenici osnovnih i srednjih škola imaće priliku da upoznaju različite kulture, inovacije i više od 140 zemalja, ali i da sve ono o čemu su učili u školskim klupama dožive u realnom okruženju. Moći će da razvijaju kritičko mišljenje i upoznaju se sa tehnologijama, inovacijama i dostignućima koja će naredne godine biti predstavljena na jednom mestu. Šabac je grad koji je oduvek bio među prvima kada su u pitanju nove ideje i obrazovanje i zato pozivamo sve učenike osnovnih i srednjih škola u Šapcu da budu deo organizovanih školskih poseta Ekspu 2027“, rekla je Avramović.

Ekspo karavan - Paviljon igre putuje širom Srbije sa ciljem da građanima približi temu i sadržaje specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd i predstavi lokalne specifičnosti gradova i opština kroz koje prolazi.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, a tokom 93 dana očekuje se više od četiri miliona posetilaca iz Srbije i sveta.

Ekspo karavan realizuje se uz podršku platinum sponzora - Telekom Srbije i Banke Poštanska štedionica, koji svojom podrškom doprinose da Paviljon igre stigne u gradove širom Srbije i građanima približi duh, temu i vrednosti specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.