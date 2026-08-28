"RADOVI SU U ZAVRŠNOJ FAZI" Mali saopštio važne vesti: Svih sedam hala za Ekspo biće završeno pre roka

MINISTAR finansija Siniša Mali izrazio je očekivanje da svih sedam hala za Međunarodnu specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 u Beogradu bude završeno pre predviđenog roka, kako bi svih 140 učesnika imalo dovoljno vremena da pripremi svoje nastupe.

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- Mi ćemo svih sedam hala završiti pre roka, jer imate 140 učesnika koji svi treba da dan-noć rade na pripremama kada uđu u svoje paviljone. Nije moguće da se ceo Ekspo obiđe za jedan dan - rekao je Mali za RTS.

Prema njegovim rečima, tokom 93 dana trajanja izložbe biće organizovano oko 8.000 događaja iz oblasti nauke, sporta i kulture, a samo Sjedinjene Američke Države, kako je naveo, planiraju oko 800 događaja.

- Gde god da su bile te izložbe, zemlja se promeni, njen imidž, investira se u infrastrukturu i sve je to Ekspo. Pa i povećanje plata, životni standard - investirate jedan dinar, a dobijate bar 1,9 - rekao je ministar.

Istakao je da će Ekspo biti dostupan različitim vidovima transporta.

- Od grada je 20 minuta, imaće pristan i na reci, železnicu i prugu koja direktno povezuje Ekspo sa aerodromom. I mimo dve petlje sa auto-puta, do Ekspa će moći da se dođe i saobraćajnicom iz Bloka 45 koja je u izgradnji - rekao je Mali.

Boban Veličković iz Građevinske direkcije Srbije kaže da su radovi na halama u završnoj fazi.

- Radovi su u završnoj fazi, ostaju radovi na podu i slično, nakon čega će izlagači ući u hale da pripreme svoje izložbe. Imamo 26 objekata, od čega sedam hala, tu su skladišta, objekti za instalacije i slično. Postoji raspored zemalja i zna se gde će koja biti. Najveće zemlje imaju najveće paviljone i oni će već od novembra doći da počnu pripreme - naveo je Veličković.

Generalni direktor Građevinske direkcije Boris Bjelica kaže da će biti izgrađeno ukupno 1.500 tipskih stanova, prosečne površine oko 54 kvadratna metra.

- Stanovi su tipski, biće ih 1.500 i u proseku imaju 54 kvadrata. Pet stotina će biti potpuno opremljeno do 1. septembra. Te stanove će koristiti i oni koji će raditi ovde tokom Ekspa, kako se ne bi pravile gužve pri dolasku i odlasku s posla - naveo je Bjelica.

Na izgradnji kompleksa za Ekspo 2027 trenutno je direktno angažovano oko 5.000 ljudi, a prema najavama, Ekspo bi trebalo da bude podsticaj za novi investicioni ciklus. Na kompleksu se gradi 26 objekata, priprema se 1.500 stanova za učesnike, dok će tokom 93 dana biti organizovano oko 8.000 događaja.

Od ukupno 26 objekata, sedam su izložbene hale, dok su ostali namenjeni skladištenju, instalacijama i drugim potrebama kompleksa. Kako je najavljeno, do kompleksa će se stizati auto-putem, novim saobraćajnicama, železnicom, a biće obezbeđena i veza sa aerodromom.

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