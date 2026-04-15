Beograd domaćin sveta: Saudijska Arabija potpisala ugovor za Ekspo 2027 (FOTO)
U BEOGRADU je danas potpisan Ugovor o učešću Saudijske Arabije na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027.
Ugovor su potpisali komesar Ekspa i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine, Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo 2027, Danilo Jerinić, i komesar sekcije Kraljevine Saudijske Arabije za Ekspo 2027, Rakan Tarabzoni.
Ovim ugovorom biće omogućena realizacija daljih operativnih koraka u organizaciji nastupa Saudijske Arabije na predstojećoj specijalizovanoj izložbi u Beogradu.
Delegacija Saudijske Arabije obišla je pre potpisivanja ugovora prostor Ekspo plejgraunda, koji se nalazi na Beogradskom sajmu, nakon čega su održali sastanak sa srpskom delegacijom.
Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, sa temom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".
Učešće na ovoj izložbi do sada je potvrdilo više od 130 zemalja.
(Tanjug)
