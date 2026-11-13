PLATE I DO 7.000 EVRA MESEČNO: Tri evropske zemlje traže radnike iz Srbije, a ovo su zanimanja koja se najviše plaćaju

POSAO u inostranstvu za Srbe sve je zanimljivija mogućnost, posebno u zemljama poput Luksemburga, Danske i Irske, gde su plate među najvišima u Evropi.

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Luksemburg, Danska i Irska izdvajaju se kao tri zemlje Evropske unije u kojima su prosečne zarade među najvišima u Evropi, objavljeno je prema najnovijim podacima Evrostata.

Pored visokih plata, ove države imaju potrebu za stručnim i kvalifikovanim radnicima, zbog čega predstavljaju zanimljivu priliku i za građane Srbije koji žele da pronađu posao u inostranstvu.

Prema podacima za 2025. godinu, prosečna godišnja plata zaposlenih sa punim radnim vremenom u Evropskoj uniji iznosila je 41.500 evra. U Luksemburgu je dostigla 85.600 evra, u Danskoj 73.500 evra, dok je u Irskoj iznosila 64.400 evra.

To znači da je prosečna godišnja zarada u Luksemburgu bila više nego dvostruko veća od proseka Evropske unije. Ipak, ove brojke ne predstavljaju početne plate niti garantovanu zaradu svakog zaposlenog.

Stvarna primanja zavise od zanimanja, radnog iskustva, obrazovanja, poznavanja jezika i uslova koje nudi poslodavac.

Za građane Srbije posebno je važno pitanje da li mogu legalno da se zaposle u ovim zemljama, koja zanimanja imaju najbolje šanse za zaposlenje i koliko je komplikovano dobiti radnu dozvolu.

Luksemburg ima najveće prosečne plate u EU, a traženi su programeri, inženjeri i zanatlije

Luksemburg je prema podacima za 2025. godinu zauzeo prvo mesto u Evropskoj uniji po prosečnoj godišnjoj zaradi. Ona je iznosila 85.600 evra, odnosno oko 7.133 evra bruto mesečno.

Ova mala evropska država ima razvijen finansijski sektor, veliki broj međunarodnih kompanija i snažnu privredu, zbog čega postoji potreba za zaposlenima različitih stručnih profila.

Posebno su traženi programeri, stručnjaci za računarsku bezbednost, administratori računarskih sistema i mreža, računovođe, finansijski analitičari, građevinski inženjeri, električari, industrijski mehaničari i autolimari.

Velike mogućnosti postoje i za stručnjake koji se bave razvojem računarskih programa, održavanjem informacionih sistema i zaštitom podataka. U građevinskom sektoru traže se inženjeri, tehničari i kvalifikovani radnici različitih profila.

Luksemburg je objavio i listu deficitarnih zanimanja za 2026. godinu, koja obuhvata 20 profesija. Za zapošljavanje stranih stručnjaka u tim zanimanjima predviđene su olakšice u postupku zapošljavanja, što može biti značajno za kandidate iz zemalja koje nisu članice Evropske unije.

Državljani Srbije mogu da rade u Luksemburgu, ali moraju da dobiju odgovarajuću dozvolu za boravak i rad. Uobičajena procedura podrazumeva da najpre pronađu poslodavca koji je spreman da ih zaposli. Poslodavac zatim prijavljuje slobodno radno mesto nadležnoj službi za zapošljavanje ADEM, a za zanimanja koja nisu deficitarna primenjuje se i provera dostupnosti kandidata na tržištu rada.

Nakon ispunjavanja propisanih uslova, kandidat podnosi zahtev za odobrenje boravka pre dolaska u zemlju.

Velika prednost Luksemburga jeste to što se u međunarodnim kompanijama često koristi engleski jezik. Ipak, poznavanje francuskog ili nemačkog može značajno da poveća šanse za zaposlenje, posebno u administraciji, trgovini, zdravstvu i uslužnim delatnostima.

Jedan od najvećih problema za radnike koji dolaze iz Srbije predstavljaju visoki troškovi stanovanja. Kirije su posebno skupe u glavnom gradu i njegovoj okolini. Zbog toga deo zaposlenih živi u susednoj Francuskoj, Belgiji ili Nemačkoj, a svakodnevno putuje na posao u Luksemburg.

Za kandidate iz Srbije najzanimljivije mogućnosti predstavljaju stručni i tehnički poslovi za koje postoji potreba za kvalifikovanom radnom snagom. Ipak, ne treba očekivati da će svako zanimanje automatski omogućiti dobijanje radne dozvole.

Danska traži mašinske i elektroinženjere, medicinske sestre i kvalifikovane zanatlije

Danska je druga na listi zemalja Evropske unije prema prosečnoj godišnjoj zaradi u 2025. godini. Prosečna plata iznosila je 73.500 evra, odnosno približno 6.125 evra bruto mesečno.

Ova skandinavska zemlja poznata je po uređenom tržištu rada, dobrim uslovima zaposlenja i razvijenom sistemu socijalne zaštite. Posebno su traženi mašinski inženjeri, elektroinženjeri, programeri, medicinske sestre, farmaceuti, industrijski tehničari i stručnjaci za proizvodnju.

Značajnu ulogu imaju i sektori obnovljivih izvora energije, automatizacije i robotike, u kojima postoji potreba za inženjerima i tehničkim stručnjacima.

Za građane Srbije posebno mogu biti interesantni poslovi mašinskih i elektroinženjera, programera, CNC operatera, industrijskih tehničara, zavarivača i kvalifikovanih radnika u proizvodnji.

Potražnja postoji i za medicinskim sestrama i tehničarima, ali je za te profesije potrebno ispuniti dodatne uslove u pogledu priznavanja kvalifikacija i dobijanja dozvole za samostalan rad.

Jedna od najvažnijih mogućnosti za zapošljavanje stranaca u Danskoj jeste sistem poznat kao Positive List. Reč je o zvaničnim listama zanimanja za koja u zemlji nedostaje kvalifikovanih radnika.

Postoje dve liste, jedna za visokoobrazovane stručnjake, a druga za kvalifikovane radnike sa stručnim obrazovanjem. Ako kandidat iz Srbije dobije ponudu za posao koji se nalazi na odgovarajućoj listi i ispunjava ostale uslove, može da podnese zahtev za radnu i boravišnu dozvolu.

Danske liste zanimanja redovno se ažuriraju, pa je važno proveriti da li se konkretno radno mesto nalazi na njima u trenutku prijavljivanja.

Kada je reč o jeziku, engleski je često dovoljan za rad u međunarodnim kompanijama, naročito u IT sektoru, inženjerstvu i pojedinim proizvodnim delatnostima. Međutim, poznavanje danskog jezika predstavlja veliku prednost, posebno za poslove u zdravstvu i uslužnim delatnostima.

Danska je privlačna i zbog organizacije radnog vremena. U mnogim sektorima standardna radna nedelja iznosi oko 37 sati, dok zaposleni imaju pravo na najmanje pet nedelja godišnjeg odmora prema danskom sistemu odmora.

Važno je napomenuti da Danska nema jedinstvenu zakonsku minimalnu platu koja važi za sve zaposlene. Zarade se u velikoj meri određuju kolektivnim ugovorima i dogovorima između poslodavaca i zaposlenih.

Troškovi života, naročito u Kopenhagenu, mogu biti visoki. Zato je prilikom prihvatanja ponude važno proveriti da li poslodavac obezbeđuje smeštaj, kolika je neto zarada i koliko novca ostaje nakon plaćanja stanarine i ostalih troškova.

Irska nudi posao programerima, medicinskim sestrama, građevincima i računovođama

Irska je treća među zemljama Evropske unije prema prosečnoj godišnjoj zaradi u 2025. godini. Prosečna plata iznosila je 64.400 evra, odnosno oko 5.367 evra bruto mesečno.

Ova zemlja posebno je zanimljiva građanima Srbije zbog toga što je engleski glavni jezik poslovanja, ali i zbog razvijenog tehnološkog, farmaceutskog, finansijskog i građevinskog sektora.

Među zanimanjima za koja postoji potreba za radnicima nalaze se programeri, računovođe, finansijski analitičari, medicinske sestre, građevinski inženjeri, mašinski i elektroinženjeri, kao i kvalifikovani radnici u proizvodnji.

Velike međunarodne kompanije koje posluju u Irskoj zapošljavaju stručnjake iz različitih oblasti, a posebno su interesantne mogućnosti u informacionim tehnologijama, farmaceutskoj industriji i finansijskim uslugama.

Državljani Srbije mogu da se zaposle u Irskoj, ali moraju da dobiju odgovarajuću radnu dozvolu. Najvažnije vrste dozvola su Critical Skills Employment Permit i General Employment Permit.

Prva je namenjena stručnjacima koji rade u zanimanjima za kojima postoji velika potreba na tržištu rada. Posebno je značajna za programere, inženjere, pojedine medicinske profesije i druge visokoobrazovane radnike.

Druga vrsta dozvole omogućava zapošljavanje u širem krugu zanimanja, pod uslovom da su ispunjeni zakonski kriterijumi i da konkretno radno mesto nije na listi zanimanja za koja se ne izdaju radne dozvole.

Od 1. marta 2026. godine opšti minimalni godišnji prag zarade za General Employment Permit iznosi 36.605 evra, dok je za Critical Skills Employment Permit sa odgovarajućom diplomom prag 40.909 evra. Za određene kategorije poslova važe posebni iznosi i uslovi.

To znači da nije dovoljno pronaći oglas za posao i dobiti ponudu poslodavca. Potrebno je proveriti da li konkretno zanimanje ispunjava uslove za izdavanje dozvole.

Za građane Srbije koji dobro govore engleski Irska može biti posebno interesantna, jer je jezička prepreka često manja nego u Danskoj i Luksemburgu.

Ipak, najveći izazov predstavlja stanovanje. Kirije u Dablinu i drugim većim gradovima mogu biti veoma visoke, zbog čega je važno unapred izračunati koliko će novca ostati nakon plaćanja smeštaja, hrane, prevoza i poreza.

Koji poslovi su najdostupniji građanima Srbije?

Mogućnosti za zaposlenje u ove tri zemlje najviše zavise od kvalifikacija i radnog iskustva kandidata.

Za ljude sa fakultetskim obrazovanjem posebno su interesantni poslovi programera, mašinskih i elektroinženjera, građevinskih inženjera, farmaceuta, računovođa i finansijskih analitičara.

Kandidati sa srednjom stručnom spremom takođe imaju mogućnosti, naročito ako poseduju konkretno zanimanje i iskustvo. Električari, zavarivači, CNC operateri, industrijski mehaničari, automehaničari, autolimari i drugi kvalifikovani zanatlije mogu da pronađu poslodavce kojima je potreban stručan kadar.

Za zdravstvene radnike postoje dodatni uslovi. Diploma iz Srbije ne znači automatski da kandidat može odmah da počne da radi kao medicinska sestra ili tehničar. U zavisnosti od zemlje, potrebno je priznati kvalifikacije, dobiti profesionalnu dozvolu i ispuniti jezičke uslove.

Sa druge strane, nekvalifikovani poslovi u ugostiteljstvu, trgovini, čišćenju i pomoćnim delatnostima mogu biti znatno teži put do zaposlenja za državljane Srbije, jer mnogi od njih ne ispunjavaju uslove za izdavanje radne dozvole.

Zato je najvažnije da kandidati prvo provere da li je njihovo zanimanje traženo i da li poslodavac može legalno da ih zaposli.

Kako građani Srbije mogu da pronađu posao i dobiju radnu dozvolu?

Prvi korak je pronalaženje poslodavca koji je spreman da zaposli kandidata iz Srbije. Nakon toga proveravaju se uslovi za radnu dozvolu i pokreće odgovarajuća procedura.

Za pronalaženje posla mogu da se koriste zvanični portali za zapošljavanje u ovim zemljama, kao i evropski portal EURES.

Za Luksemburg je značajan portal ADEM, dok kandidati za Dansku mogu da koriste Work in Denmark i zvanični imigracioni portal New to Denmark. U Irskoj se oglasi mogu pronaći na portalu JobsIreland, a informacije o dozvolama objavljuje tamošnje Ministarstvo za preduzetništvo, turizam i zapošljavanje.

Pre prijavljivanja potrebno je pripremiti biografiju na engleskom jeziku, diplome, sertifikate i dokaze o prethodnom radnom iskustvu. Za pojedina zanimanja poslodavci mogu zahtevati i dodatne licence ili priznate stručne kvalifikacije.

Veoma je važno da građani Srbije znaju da bezvizni ulazak u zemlje Šengena ne predstavlja dozvolu za rad. Turistički boravak i zaposlenje dva su različita pravna osnova. Radna i boravišna dozvola moraju se regulisati u skladu sa propisima države u kojoj kandidat želi da se zaposli.

Takođe, pre prihvatanja ponude treba proveriti da li je ugovor legalan, kolika je bruto i neto plata, koliko traje radno vreme, da li je smeštaj obezbeđen i ko snosi troškove preseljenja.

Koja zemlja je najbolji izbor za radnike iz Srbije?

Luksemburg, Danska i Irska imaju visoke prosečne zarade, ali se razlikuju po mogućnostima zapošljavanja i uslovima za dolazak stranih radnika.

Luksemburg je posebno privlačan stručnjacima iz finansija, informacionih tehnologija, inženjerstva i industrijskih zanimanja. Ima najvišu prosečnu zaradu među zemljama Evropske unije, ali i visoke troškove stanovanja.

Danska može biti dobar izbor za inženjere, kvalifikovane zanatlije, tehničare i zdravstvene radnike.

Posebno se izdvaja po uređenim radnim odnosima, organizaciji radnog vremena i mogućnostima zapošljavanja kroz sistem deficitarnih zanimanja.

Irska je interesantna za kandidate koji govore engleski i imaju iskustvo u tehnologiji, zdravstvu, građevinarstvu i finansijama. Ipak, treba obratiti pažnju na uslove za radne dozvole i visoke troškove iznajmljivanja stanova.

Za građane Srbije najvažnije je da ne biraju zemlju isključivo prema prosečnoj plati. Mnogo je značajnije koliko mogu da zarade u svom zanimanju, koliko će plaćati stanovanje i druge troškove i da li imaju realnu mogućnost da dobiju dozvolu za rad.

Visoke plate u Evropi jesu velika prilika, ali dobar posao u inostranstvu podrazumeva legalno zaposlenje, siguran ugovor i zaradu koja omogućava kvalitetan život i uštedu.

(BizPortal)

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