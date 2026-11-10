RAST EVROPSKIH BERZI ZBOG PADA CENA NAFTE: Čekaju se ključni podaci o inflaciji u SAD

EVROPSKE berze jutros beleže drugi uzastopni dan rasta, dok investitori reaguju na pad cena nafte Brent na oko 91 dolar po barelu, poboljšanje raspoloženja na svetskim tržištima i povratak interesovanja za tehnološke akcije.

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Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena Brenta pala je za 1,95 odsto na 90,894 dolara za barel, a lake američke nafte WTI za 2,11 odsto na 85,073 dolara. Glavni pokretač rasta je smanjenje geopolitičkog rizika na Bliskom istoku, nakon što je američki predsednik Donald Tramp nagovestio da je malo verovatno da će Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku pokrenuti nove napade na Iran, ukoliko se nastave pregovori o okončanju sukoba, prenosi CNBC.

Investitori danas očekuju i važne podatke o oktobarskoj inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama koji će biti saopšteni u 14.30 časova. Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 80,475 evra za megavat-sat, odnosno oko 845 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³. Nemački indeks DAX porastao je za 1,18 odsto, francuski CAC 40 za 0,98 odsto, britanski FTSE 100 za 0,46 odsto, italijanski FTSE MIB za 1,05 odsto, dok je moskovski MOEX pao za 0,49 odsto. Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12392 dolara.

Cena zlata je pala na 4.120,19 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 5,9094 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg). U Aziji je japanski Nikkei 225 jutros ojačao oko 2,9 odsto, dok je južnokorejski KOSPI porastao više od četiri odsto Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak porastao za 2,15 odsto na 51.389,7 poena, S&P 500 za 2,35 odsto na 7.549,94 poena, a kompozitni Nasdak za 2,74 odsto na 25.253,14 poena.

(Tanjug)