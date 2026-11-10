NBS OBJAVILA NAJNOVIJE IZMENE: Ovo je trenutno stanje na kursnoj listi

ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6305 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Foto: Zoran Jovanovic

Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,6 odsto i iznosi 104,7373.

Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 0,2 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,3 odsto dok je od početka godine slabiji za 4,6 odsto.

(Tanjug)

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