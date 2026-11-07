POTRAGA ZA IDEALNIM BROJEM RADNIH SATI: Novi predlog zakona menja pravila u Americi

U AMERIČKOM Kongresu predstavljen je novi predlog zakona kojim se nastoji da se standardna radna nedelja skrati sa 40 na 32 sata. Inicijativa senatora Bernija Sandersa i kongresmena Marka Takana predviđa da zaposleni dobijaju naknadu za prekovremeni rad za svaki radni dan duži od osam sati. Promena bi se uvodila postepeno, tokom četiri godine, piše The Independent.

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Potraga za idealnim brojem radnih sati

Iako je cilj predloga radna nedelja od 32 sata, postavlja se pitanje da li je to zaista idealna mera. Ekonomisti sa Univerziteta Djuk utvrdili su da je „optimalna“ radna nedelja za dobrobit zaposlenih bliža 37 sati. Ipak, ističu da bi se pozitivan uticaj na kvalitet života osetio i kada bi radna nedelja trajala 32 sata.

- Nivo poboljšanja kvaliteta života prvenstveno zavisi od toga da li će ove promene direktno uticati na radnike koji trenutno rade izuzetno veliki broj sati - naveli su istraživači u studiji iz 2025. godine. Svoje zaključke zasnovali su na podacima prikupljenim od zaposlenih u Nemačkoj, koji, slično kao i Amerikanci, često rade više od 40 sati nedeljno.

Standard i praksa u SAD

Podaci pokazuju značajne razlike u radnim navikama. Istraživanje Univerziteta Arizona Stejt iz 2016. godine pokazalo je da američki radnici provode na poslu čak četvrtinu vremena više nego zaposleni u Evropi.

Prema izveštaju Galupa iz 2025. godine, prosečan Amerikanac zaposlen sa punim radnim vremenom tokom 2024. godine radio je oko 43 sata nedeljno. Standardna radna nedelja od 40 sati u SAD-u na snazi je od 1940. godine, kada je izmenjen Zakon o pravednim radnim standardima.

Uticaj na zdravlje i produktivnost

Stručnjaci upozoravaju da radna nedelja od 40 ili više sati može da ima negativne posledice po zdravlje. Dugotrajni rad povezuje se sa povećanim rizikom od moždanog udara i kardiovaskularnih bolesti.

Državna studija sprovedena u Francuskoj 2019. godine pokazala je da osobe koje u proseku rade najmanje jedan dan nedeljno po 10 sati imaju za trećinu veći rizik od moždanog udara u odnosu na one koje ne rade redovno duže. Taj rizik bio je najizraženiji kod osoba mlađih od 50 godina.

Osim na zdravlje, duže radno vreme utiče i na produktivnost. Studija Univerziteta Stenford iz 2013. godine pokazala je da produktivnost počinje da opada nakon 50 radnih sati nedeljno.

- Automobil ne radi najbolje kada mu je rezervoar prazan - objasnio je prošle godine psiholog dr Adam Borland iz klinike Klivlend.

(The Independent)